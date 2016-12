Quieren que Sidecreer sea "una verdadera tarjeta de crédito", explicó Orabona tras la polémica

Luego de la repercusión que alcanzó la decisión del gobierno provincial de conformar un "Consorcio de Cooperación" entre Sidecreer y una institución privada, para lo cual se publicó el llamado a licitación en varios diarios de circulación nacional el lunes, el titular del Instituto Autárquico Provincial del Seguro,de Entre Ríos (Iapser) Juan Domingo Orabona, salió a dar algunas explicaciones.





"Queremos que la tarjeta Sidecreer se transforme en una herramienta de financiación para los empleados del sector público, porque nunca funcionó en esos términos", dijo el titular del Iapser, que es titular del 67,33% de Sidecreer; mientras que el restante 32,67% corresponde al Iafas (Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social)





Orabona señaló: "Esta especie de consorcio público-privado permitiría una capitalización y enfocar el negocio hacia el financiamiento a mayor plazo", explicó. "Acá no hay nada para ocultar, está todo a la vista de quien desee informarse acerca de esta operatoria, no es una privatización encubierta; sino que necesitamos modificar el esquema de negocios de la tarjeta de la provincia porque tenemos un problema estructural. Y queremos darle competitividad", precisó.





"Por otro lado, para los usuarios de la tarjeta, que también son trabajadores, proyectamos un mejor servicio acorde a las necesidades de utilización del plástico que, a su vez, cumple una función social muy importante para el pago de beneficios sociales de la provincia, como el caso de los programas de celíacos y los de compra para los comedores escolares y comunitarios, y el programa de refuerzo alimentario nacional", añadió.





Orabona aseguró que para el Iapser se trata de una tarjeta con gran potencialidad, pero al tener un funcionamiento social no logra la rentabilidad que tienen las otras tarjetas del mercado. "Sidecreer sigue generando deuda con los bancos y las mutuales. En el fondo es un círculo vicioso que hay que parar. La tarjeta se gestiona a sí misma con sus propios producidos y en el giro de su negocio, pero el Seguro está definiendo las políticas; y lo más importante es salir del descalce financiero para resolver el problema de fondo", expresó el funcionario.





Orabona insistió en que se sostendrán los 45 empleos que tiene la tarjeta y mantendrán una herramienta que ha sido muy útil para los empleados públicos. "De lo que se trata es de poder sostener los costos operativos de Sidecreer y sostenerla en el tiempo en forma efectiva y rentable", dijo. "Queremos mantener el espíritu solidario del Estado, pero brindando servicios mejores a los socios", explicó.













***

Los empleos













Respecto de los empleos, el martes por la noche el diputado oficialista Daniel Ruberto, quien es a la vez titular del gremio de los empleados de comercio, presentó un proyecto tendiente a proteger a los trabajadores de Sidecreer proponiendo declarar responsable subsidiario al Estado provincial, ante los empleados de Sidecreer SA y por su carácter de únicos accionistas al Iafas y al Iapser. Dicha responsabilidad subsidiaria incluye la obligación de reconocer a los empleados de Sidecreer efectivos al 30 de setiembre de 2016, "conservando en todos los casos y sin excepción, su antigüedad laboral, remuneración normal y habitual, situación de revista, categoría en el Escalafón de Empleados Públicos de la Provincia equivalente a la que actualmente poseen en Sidecreer y demás derechos adquiridos".





El planteo de Ruberto apunta a la posibilidad de "liquidación, concurso preventivo, fusión, cese de actividades, reducción por efecto de los cuales se produjesen despidos del personal de Sidecreer".





En el proyecto se habla de 84 empleados, no 45 como dice Orabona.













***

¿Quebrada?













"En ningún momento el gobierno provincial ni el gobernador o funcionarios ni accionistas, como el Instituto del Seguro, están hablando de una empresa quebrada. Se sustenta en función de las comisiones que cobra a los comercios y las mutuales, pero no va a salir de ese letargo en el que está para cubrir su infraestructura fija de gastos pero no tiene la posibilidad de ser una herramienta financiera para los empleados, que fue el motivo de su creación", señaló Orabona.





"Sidecreer o el gobierno de la provincia a través de sus accionistas ha tratado de buscar una herramienta que está vigente, que es el consorcio de cooperación para tratar que la tarjeta se transforme en una herramienta de financiación para los empleados del sector público", agregó.





El exsecretario de Hacienda de la Municipalidad de Concordia también apuntó a los legisladores de Cambiemos. "La oposición cuestiona esta licitación porque no leyeron el pliego. Cuando me reuní con ellos les hice entrega de toda la documentación y les informé cómo se conformaba la participación accionaria, la distribución de capital y utilidades, todos los puntos referentes al personal. Ellos sugirieron que el consorcio no pierda el espíritu para el que la tarjeta fue creada y eso se agregó al pliego".









***

La oposición acusa









El bloque de senadores provinciales de Cambiemos emitió anteayer un comunicado en el que advierte que emplearán todas las acciones a su alcance para evitar la "pseudolicitación" de Sidecreer.





Bajo el título "Sidecreer: Los usureros no deben quedarse con ella", los legisladores opositores indicaron: "La Tarjeta Sidecreer nació en plena crisis de 2001 en defensa del bolsillo de los empleados públicos y jubilados provinciales. También era beneficiosa para el comercio entrerriano".





"Nadie puede desconocer que era rentable: el gobierno que dejó el mandato en 2003, en pocos meses, con las ganancias de Sidecreer, pudo entregar a los hospitales públicos seis ambulancias cero kilómetro", agrega el escrito. Luego afirma:"Hoy, después de más de 15 años de funcionamiento y desarrollo, se reconoce, sin que nadie se ponga colorado, que la tarjeta está fundida, que no puede continuar por el nivel de su endeudamiento, y que por ello, bajo la figura de conformar un "Consorcio de Cooperación", se la está entregando a los usureros".





Más adelante se señala: "Esta entrega de Sidecreer a través de esta pseudolicitación, fue y es una acción premeditada, que seguramente está encubriendo pingües negocios y desmanejos administrativos financieros que se fueron desplegando en los últimos años, y con un solo objetivo: hacer política y beneficiar económicamente a unos pocos, en perjuicio de los empleados y jubilados provinciales, y en definitiva de la sociedad entrerriana toda".





Luego los senadores apuntan contra el exgobernador Sergio Urribarri y su sucesor, Gustavo Bordet: "Son responsables de la situación de Sidecreer quienes la administraron desde 2008 en adelante, incluso el actual gobierno de Gustavo Bordet, porque con su accionar está justificando el despilfarro que se llevó adelante con este sistema de crédito de los entrerrianos".





El comunicado concluye advirtiendo que "el bloque de Senadores Provinciales de Cambiemos no se resigna a ser complaciente con el destrozo que se pretende hacer con la tarjeta Sidecreer, y por ende desplegará todo lo que esté a su alcance para evitar su entrega a los seguros usureros que pretenden adueñarse" de la misma.





Según el jefe de la bancada oficialista en el Senado, Raymundo Kisser, la metodología ruinosa en la tarjeta se basó en la venta de los cupones a financieras que actuaban bajo la forma jurídica de mutuales, permitiéndole realizar pingües negocios. Dentro de estas financieras se menciona a Red Mutual, Mutual Modelo y Mutual 10 de Abril, todas encabezadas por hombres cercanos al oficialismo provincial.





Kisser también dijo que hubo despilfarro en el manejo publicitario y una utilización electoral de la empresa.









***

"Hubo atrasos en los fondos nacionales"









El expresidente de Sidecreer durante las dos gestiones de Sergio Urribarri, Juan José Canosa, rechazó la acusación de vaciamiento de Sidecreer. "En diciembre del año pasado elaboramos, junto con las distintas áreas de la empresa, un informe de gestión donde expresamos, en resumidos números, la evolución de los últimos ocho años de la gestión que encabezamos con el directorio que me acompañó en cada período. El informe arrojó, entre los datos primordiales, que el patrimonio neto que en 2007 era de 3.640.687,60 pesos, culminó 2015 con 30.620.063,73 pesos, es decir casi 27 millones de pesos de aumento entre ganancias y capitalizaciones".

Además, surgen del mismo informe, según Canosa, que los balances de todos los años de la gestión dieron saldo positivo, estando aprobados todos ellos por el Tribunal de Cuentas. "La última intervención del organismo fue la rendición de cuentas 211/15 que culminó con el dictado de la Resolución Nº 804/16, a través de la cual se aprobó en los términos legales, formales, numéricos y documentales el balance cerrado al año 2015".

En ese sentido, consideró: "Cuando el Tribunal de Cuentas aprueba los balances, significa que todos sus procedimientos se realizaron acorde a la normativa vigente en la empresa (...) Todos los procedimientos realizados siempre se ajustaron a la normativa legal de la entidad y eso se encuentra en todas las constancias de la empresa como asimismo en las aprobaciones del Tribunal de Cuentas...".

Según Canossa: "El presidente del Iapser (Orabona), ha explicado los alcances de la operatoria que se pretende realizar y ha dado muestras de cuáles han sido los problemas financieros de este período, situación que nosotros también pasamos en muchos momentos y han sido los atrasos en la llegada de los fondos nacionales para cubrir la tarjeta social y comedores escolares que, entiendo, se profundizaron este año".

"Además, he entendido que, se quiere dar otro perfil a la tarjeta y para ello estiman que se requieren, luego de una consultoría realizada, entre 150 millones y 250 millones de pesos, situación que el senador Raymundo Kisser y el bloque de senadores de cambiemos han entendido como deuda de la tarjeta. De ser así, esta suma debiera estar registrada y contabilizada en los balances de le empresa. Considero que es mucho más serio acudir a esos datos formales y objetivos que hacer meras declaraciones infundadas", señaló a las declaraciones del jefe del bloque se senadores de Cambiemos, consignadas en esta nota.

"Cada medida adoptada se encuentra plasmada en las actas de directorio y los libros de asamblea, son datos que pueden corroborarse solicitando los informes pertinentes. Los balances se encuentran también siempre a disposición de quien lo requiera, son informes públicos a los que se puede acceder con un mero pedido", indicó.

"No he leído ni escuchado hablar en ningún momento desde el gobierno provincial ni del gobernador o funcionarios ni accionistas de una empresa quebrada, no hubo ni hay quiebra y no creo que exista en el futuro", agregó.

















***

La decisión









Sidecreer contrató a la firma First Corporate Finance Advisors SA para que elaborara un informe en el que se consideró "necesario y prioritario" ampliar y diversificar las líneas de financiamiento con que cuenta Sidecreer "en miras a obtener el fondeo necesario y/o aportes de capital que permitan financiar su actividad y crecimiento".

En el pliego de la licitación se señala: "En pos de posicionar los productos de Sidecreeer en el mercado, y lograr con ello su instalación como referente de consumo para el nicho de población compuesto por los empleados estatales y pasivos provinciales y municipales, funcionarios y dependientes de entes autárquicos y empresas del estado provincial, deviene imprescindible incorporar nuevos productos y actividades (tales como tarjeta de crédito, otorgamiento de préstamos, venta de servicios, distribución de servicios ofrecidos por la Provincia), que contribuyan al crecimiento sostenido de la rentabilidad de la empresa y a la sustentabilidad del negocio a largo plazo".