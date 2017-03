Quieren cortar Almafuerte para conseguir que arreglen las calles

Vecinos de la zona de Bordón y Hernandarias, en la zona este de Paraná , temen quedar aislados por el anegamiento de la primera de esas calles, que se agravaría en caso de que se concreten las lluvias intensas que se anuncian para las próximas horas.





Algunos de los habitantes del lugar ya empezaron a convocar a un corte de avenida Almafuerte para lograr visibilizar las demandas. La medida de fuerza se concretaría si no consiguen ser atendidos por autoridades municipales con alguna respuesta satisfactoria este viernes





Viviana, una vecina del barrio IAPV 144 Viviendas, recordó a UNO que "Bordón tiene un cráter lleno de agua" y enfatizó: "Si llega a llover, como se anuncia, vamos a quedar incomunicados porque además Hernandarias (la otra arteria de ingreso al lugar) está intransitable".





A todo esto agregó que este jueves por la tarde operarios de la empresa constructora Demartín, que está ejecutando obras en las inmediaciones, "estaban lavando un camión de cemento en el inmenso charco, tirando más basura y agravando más la situación".





pozo 3.jpg

Sobre el origen de esa ya antigua "laguna" que se formó en plena calle, Viviana explicó que "aparentemente se forma por un caño roto que hay por Hernandarias" y además "es una zona de vertientes". Aunque han efectuado mejoras parciales, se preguntó: "¿De qué vale que echen tierra o arreglen si no solucionan el problema de raíz".





Los vecinos han efectuado todo tipo de reclamos a la Municipalidad y al IAPV desde que se mudaron al barrio, pero hasta ahora no han conseguido soluciones. Comenzó entonces a circular una convocatoria, de parte de habitantes de las 98 viviendas –linderas a las 144 y con los mismos problemas– para intentar ser recibidos este viernes por Roberto Sabbioni, el director del Centro de Integración de los Servicios Públicos de la Municipalidad. De lo contrario aseguran que cortarían avenida Almafuerte.





Incomunicados





Viviana insistió en el riesgo de quedar incomunicados, por el pozo de grandes dimensiones lleno de agua de Bordón, y por los baches de Hernandarias que la hacen cada vez más intransitables. También temen por la construcción de un terraplén sobre Bordón cerrando directamente la salida hacia Almafuerte, una versión que circula desde hace meses.





"El riesgo es que no podamos salir, justo cuando los chicos comienzan las clases. Además hay mucha gente que va caminando y no se anima a pasar porque no sabe la profundidad del agua", dijo la vecina, y agregó que también temen por la seguridad producto de la falta de luz y un "pastizal impresionante que la Municipalidad no viene a limpiar".





"Es un peligro. Estamos tapados de maleza. De noche es una boca de lobo. A una chica hace poco la corrió con hombre con una navaja", lamentó.