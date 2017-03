Quiere aportar su cuota de gol

Con un bolso cargado de ilusiones y la necesidad de ganar protagonismo. De esa manera se presentó ayer Tomás Bolzicco en barrio San Martín. El flamante refuerzo de Atlético Paraná se integró al plantel del Decano con el desafío de potenciar el déficit que tuvo el Gato a lo largo del 2016 y que le permita al equipo conservar la plaza en la Primera B Nacional: la anemia en la red adversaria. "Ojalá pueda aportar mi cuota de gol", se ilusionó el santafesino, en diálogo con Ovación.





"Me encontré con un gran grupo muy bueno, con jugadores de mucha experiencia. Por lo que vi soy uno de los más chicos y me hicieron sentir muy tranquilo. Me dieron mucha confianza. Conocía a algunos jugadores, pero en general me trataron muy bien tanto mis compañeros como el cuerpo técnico. Eso es importante para poder estar tranquilo ", destacó el atacante que fue cedido a préstamo por Unión de Santa Fe.





Tomi volvió a encontrarse en Atlético con Sebastián Caballero, un viejo amigo de las categorías formativas del Tatengue. Su presencia en el Decano le facilita la adaptación a su nuevo grupo de trabajo. "Con Sebastián compartí reserva y dos años el plantel de Primera. Él me dio referencias del grupo, me brindó confianza. Me fue presentado a los chicos así que en ese sentido estoy muy tranquilo", subrayó el delantero que a mediados de 2016 emigró a Unión La Calera de Chile.





Su estadía en el país trasandino no fue el esperado. "No pudo jugar mucho porque sufrí una lesión que me marginó de la cancha durante cuatro meses. Estoy esperando una oportunidad. Seduce jugar la B Nacional porque es un torneo muy competitivo, se van a jugar muchas fechas en poco tiempo y ojalá tenga la posibilidad de podes demostrar lo que puedo dar", se ilusionó.





El santafesino ya experimentó competir en la máxima divisional del fútbol de ascenso. Integró el plantel de Unión que capitalizó una de las 10 plazas que en 2014 otorgó a Primera A. La meta que asumirá en el Decano es totalmente diferente. La pelea estará en conservar la plaza. La tensión será diferente. Bolzicco no le esquiva al desafío.





"Tenemos que salir de los puestos de descenso. Es otro objetivo. En el ascenso de Unión era muy chico, recién había debutado y tenía 19 años. Ahora me agarra diferente con mayor experiencia que en ese entonces. Ojalá tenga más oportunidades de jugar", aspiró.





Las dificultades que tuvo Atlético Paraná durante el 2016 derivará en que el hincha ponga la lupa en la figura de los puntas, especialmente en Bólzicco, quien llega para brindarle una solución a este problema. "Me dijeron que hubo un déficit en ese sentido, pero practicándolo podamos convertir. Igualmente es una finalización de lo que el equipo pueda realizar dentro de la cancha", entendió. "De todos modos tenemos que estar tranquilo. Lo más importante es que los compañeros y el técnico nos den la confianza para poder volver a lo que alguna vez hicimos", acotó el punta que a la hora de realizar un autorretrato, describió: "Me gusta jugar más adentro del área. No soy de salir demasiado, si para darle oxígeno al equipo, tener la pelota para que el equipo salga tranquilo. Ojalá que pueda aportar con mi cuota de gol", concluyó.













Su estado









En condiciones para salir a la cancha. Tomás Bolzicco se encuentra en óptimas condiciones para estar a disposición del entrenador Darío Ortiz para la reanudación del torneo. "Arranca la pretemporada el 3 de enero con Unión. Llevo dos meses entrenando a ful con los chicos de reserva. Si estoy falta de amistoso porque no podía formar parte del plantel de Unión porque al rescindir en Chile ocupaba cupo como refuerzo y no tenía sentido que juegue", aseguró el delantero que en las próximas horas firmará su contrato en el Gato.