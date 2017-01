De hecho, Mauricio Macri el 28 de abril pasado extendió su prórroga hasta el 31 de diciembre de 2016. Si una nueva resolución no la prorrogó dejó de regir el sábado pasado.





Fuentes del Ministerio de Hacienda argumentaron que la devolución no tiene sentido en un mundo que evoluciono hacia la forma de pago electrónica y que no tiene sentido "mantener el privilegio" para tarjetas de débito. Además señalaron que su costo fiscal era demasiado alto y no cumplía con el objetivo de fomentar el uso de tarjetas.