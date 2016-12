Quedó libre el conductor del colectivo que volcó en la Autovía Gervasio Artigas

Este miércoles por la mañana, Juan Carlos Benítez, fiscal que lleva adelante la causa, dio precisiones sobre lo sucedido y los pasos que se siguen para avanzar en la investigación.





"Ocurrió aproximadamente a las 6.15 del martes. El ómnibus venia de Porto Alegre con alrededor de 50 pasajeros –todos adultos- la mayoría de la localidad de Hamburgo, quienes viajaban con fines turísticos a Capital Federal. Circulaba de norte a sur, ya había cruzado el puesto fronterizo de Uruguayana y Paso de los Libres, y al llegar al km. 158 de la autovía 14, debajo del puente que cruza hacia Primero de Mayo, continuación de la calle Estrada, se despistó hacia el lado izquierdo y se encuentra con una canaleta formada entre las dos vías y como había llovido la superficie estaba blanda, lo que hace que por el peso se incline y vuelque, corriendo unos 70 u 80 metros más sobre el costado izquierdo", detalló Benítez.





"Todo el pasaje venía durmiendo, incluso el chofer acompañante que había hecho el cambio con quien venía conduciendo en Paso de los Libres, por lo que no pude obtener información sobre la mecánica del accidente. A mí me avisaron cerca de las 7 de la mañana. Cuando llegué ya estaba bomberos, personal de emergencia, médicos, gendarmería, policía. El operativo funcionó muy bien; los bomberos como siempre es admirable el trabajo que hacen, mostrando una gran vocación de servicio. Los heridos ya habían sido trasladados a los hospitales de San José, Villa Elisa y Colón. Los que habían resultado ilesos o no tenían lesiones de consideración fueron llevados al cuartel de bomberos San José, donde recibieron asistencia de parte de la municipalidad", continuó el fiscal.





Una mujer de 34 años y un hombre de 48 años, ambos brasileños, fallecieron en el acto como consecuencia de lesiones en el tórax y la cabeza. "Se dio intervención al personal de Criminalística que hizo las tareas de rigor, intervino el médico policial que examinó el cuerpo de los fallecidos, personal de la municipalidad de San José hizo el dosaje de alcoholemia al chofer con la pipeta y dio negativo, por lo cual no dispuse la extracción de sangre. Familiares de las personas fallecidas viajaban con ellos así que recibieron los cuerpos que después fueron trasladados por una empresa de Colón hasta Paso de los Libres y luego la empresa que coordinaba los viajes en Brasil asumió el costo del traslado en ambulancia de los cadáveres a Porto Alegre. El micro no fue retenido porque ya se habían hecho las pericias", acotó el funcionario.





El conductor del micro quedó detenido y fue indagado ayer por la mañana para luego ser puesto en libertad. Al respecto, el fiscal dijo que "se negó a declarar y quedó imputado por y fue indagado ayer por la mañana para luego ser puesto en libertad. Al respecto, el fiscal dijo que "se negó a declarar y quedó imputado por Homicidio Culposo Agravado por la cantidad de víctimas fatales. La pena para este delito sería de entre dos y cinco años de condena. Además había lesiones graves en una pasajera de 47 años que sufrió fractura de clavícula, húmero y algunas costillas, lesiones que además se agravan por haber ocurrido en un accidente de tránsito . Afortunadamente no corre riesgo la vida de ningún otro de los pasajeros; la mayoría tenía lesiones leves, algunos no habían sufrido lesiones".





De acuerdo a lo relatado por el fiscal, la causa continuará con la pericia accidentológica y recogiendo testimonios de personas que estuviesen cerca del lugar.