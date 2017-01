"Que se olviden de que seguirá en Patronato"

Arnaldo González será otra de las bajas que tendrá el plantel de Patronato para afrontar la segunda mitad de la temporada 2016/17 del campeonato de Primera División A. La falta de continuidad sumada a una oferta superadora de Ferro son los motivos por el cual el mediocampista decidió buscar nuevos horizontes. Desde el entorno del jugador aseguraron a Ovación que realizaron una propuesta económica para rescindir el contrato que vencerá el 30 de junio, pero que la misma fue rechazada una vez que el dinero apareció en Villa Sarmiento para concluir el trámite.

El jugador abandonó la pretemporada del Rojinegro el 17 de enero, un día antes del primer amistoso que disputó el elenco paranaense en la etapa de preparación para el reinicio del campeonato. González iba a ser parte del equipo titular que visitó a Rosario Central. El motivo de su salida obedeció a "un problema familiar". Desde ahí, el ex-Quilmes y Ramón Santamarina de Tandil no retornó a la capital entrerriana.

Sin embargo, las gestiones sobre su salida comenzaron a fines de 2016. "En noviembre Pitu (por Arnaldo González) me comentó que quería irse porque no tenía posibilidades de jugar. Primero propuse al club extender el contrato por 12 meses más para motivar al jugador. Me negaron esta posibilidad entonces recibimos una propuesta superadora de Ferro", contó a Ovación Luis Andreuchi, representante de González.

El agente del jugador indicó que desde barrio Villa Sarmiento solicitaron un resarcimiento económico para culminar anticipadamente el vínculo laboral. Esa propuesta fue aceptada por el jugador, pero la misma fue rechazada una vez que apareció el dinero solicitado por la dirigencia Rojinegra. "Llegué a Paraná a las 11 y nos atendieron a las 21.30. Además no nos dieron ningún argumento por el cual modificaron la postura. No sabían qué decir y no sé para qué nos citaron. Salieron con un martes 13, cosa que no estoy acostumbrado. Todos los años se le van un par de jugadores a Patronato. Alguien debe estar haciendo las cosas mal ahí", disparó.

En la continuidad de su relato, añadió. "Acá no hay militancia, sino razonamiento y ética profesional. Estamos dispuestos a cumplir, ellos cumplen al pie de la letra porque pagan, pero si el día 4, 5 de febrero no depositan el sueldo del jugador enviaremos el telegrama y tendrán que depositar los sueldo de diciembre y enero", remarcó Andreuchi.

La salida de González de los entrenamientos obedeció a un problema de salud de su madre. "La familia está muy mal. En la semana voy a viajar a Paraná con el hermano de la madre y tal vez tenga una conversación con la dirigencia. No pueden faltar a la palabra al pedir un dinero para rescindir y cuando vamos no nos hacen la rescisión. No me hubieran comunicado que rescindían", se quejó.

Andreuchi mencionó que este capítulo tiene dos posibles desenlaces. A su vez adelantó que, más allá del camino por el cual continuarán las negociaciones, el ciclo de González en el elenco paranaense finalizó. "Hay dos alternativas: o rescindimos el contrato por la vía que no va a ser la que propuso el club en un primer momento y yo fui a cumplir, o no rescindimos pero que se olviden de que el Pitu continuará jugando en Patronato", aseveró.

Por último, el agente indicó que el mediocampista no puede recibir ninguna sanción económica ante su ausencia en los entrenamientos. "No vamos a permitir estar fuera del estatuto y reglamento que proteja al jugador. Tiene un certificado de cobertura en todo lo que tenga que presentar para que no sancionen al jugador", concluyó.





Duarte en lugar de Ferrari

La salida de Jonathan Ferrari de Patronato le abre una puerta a Bruno Duarte. El defensor fue promovido por el entrenador Rubén Forestello al plantel de Primera División. El marcador central juvenil formó parte ayer del entrenamiento que el Rojinegro realizó por la tarde en el predio La Capillita.