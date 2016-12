¿Qué nos depara el año del gallo?

El gallo tiene características muy marcadas como es ser muy enérgico y un líder innato, seguro y determinado pero también algo rudo y sincero con sus apreciaciones.





El 2017 será un año complicado para quienes les guste improvisar en su vida, ya que el gallo no permite eso, requiere de orden y planificación de lo contrario pasarás más de un mal rato durante su reinado.





¿Quieres saber si tu signo se verá beneficiado por la llegada del Gallo? Revisa tu horóscopo para el 2017.





Predicciones Signo por Signo:





Rata (1948,1960, 1972, 1984, 1996, 2008)





Los nacidos bajo este animal se verán beneficiados con la llegada del Gallo, aunque tenderán a sentir cierta melancolía producto de conflictos en el área afectiva. Verán su círculo social aumentado y con mucha diversión, así como también tendrán la posibilidad de contraer matrimonio. Las relaciones se enfocarán en la honestidad, tanto consigo mismo como con sus parejas, por lo mismo deberán prestar atención a la comunicación para evitar malos entendidos. Durante este año tu prioridad será sentirte amado y amar.





Por otra parte, los negocios serán muy ventajosos, etapa de fertilidad e ideal para comenzar nuevos proyectos, sobre todo si se dejan guiar por su intuición y creatividad, así como también si se dedican a alguna actividad que incluya la diversión. Aprovechen sus tiempos de descanso junto a la familia.





Búfalo (1949,1961,1973,1985,1997, 2009)





El Buey también se verá beneficiado este año y será excelente para abrirse a nuevas ideas y formas de ver la vida. Después de pasar por varios años difíciles podrá al fin cosechar los frutos de su trabajo y esfuerzo, pero deberán mantener en reserva sus logros y éxito, ya que serán blanco de envidias. Deja tu terquedad a un lado para construir y enfócate en terminar trabajos pendientes y dejar malos hábitos.





En el amor, la época de dispersión comenzará a quedar atrás siempre que explotes tu ternura, entrega y dejes a un lado tu egoísmo. Si lo que buscas es el amor, deberás aprender a demostrar y entregarte con pasión. Tómalo como un reto y actúa con honestidad ante tus emociones.





Tigre (1950,1962,1974,1986,1998, 2010)





Si bien este año tendrá varias sacudidas, será mucho más fácil de superar que el del mono, incluso con la posibilidad de triunfar en todo lo que se propongan, siempre que la prudencia no les falte, ya que será algo usual en este período. No obstante, lo ideal es que te mantengas lejos de otros tigres, ya que habrá competencia entre ustedes durante este año. A algunos les costará tener paciencia y nuevamente les recuerdo la prudencia para sacar el mejor provecho de este 2017.





El amor te podría llevar a poner a prueba tu confianza y tolerancia. La mejor recomendación para el año del gallo es actuar de manera equilibrada, aprender a escuchar las necesidades de tu pareja y poner atención también a las tuyas.





En lo profesional tendrás un año de gran crecimiento, sobre todo si haces los cambios que venías aplazando. Sólo ten precaución que éstos no sean del todo radicales para que te veas beneficiado. Ya que deben ser paulatinos y equilibrados para tener buenos resultados.





Conejo (1951,1963,1975,1987,1999, 2011)





Durante el 2017 tu estado de ánimo será menos terrenal y podrás tener muchas bendiciones en tu vida.





Deberás prestar atención a quienes te rodean, evita sociedades a largo plazo, a menos que estés completamente seguro de quien tienes al lado. Tendrás muchas metas que cumplir en plazos acotados, pero deberás bajar tus niveles de estrés y ansiedad y pensar bien en lo que tú quieres para tu vida. Aprende a decir no, pero con diplomacia, recuerda que eso es necesario para el año del gallo. Algunos sentirán la necesidad de realizar cambios o un giro radical en sus vidas.





En el amor aprenderás a hablar, a expresar tus emociones y sincerarte, eso te ayuda a que el amor te otorgue seguridad. Deja que las cosas fluyan sin intentar ir contra la corriente ante los sucesos que se presenten este 2017, eso te dará tranquilidad en tu relación y mayor consolidación a futuro.





Dragón (1952,1964,1976,1988, 2000, 2012)





Este 2017 las cosas andarán bastante mejor y serás consciente que necesitas enfrentar la vida con armonía para lograr tus mentas.





Deberán ocuparse de corregir rápidamente los errores, sobretodo a nivel de negocios, de lo contrario se arriesgarán a pérdidas de dinero. Si lo que buscan es sacar adelante proyectos deberán buscar apoyo de personas influyentes, eso los ayudará a recuperarse y avanzar.





En lo personal no se recomiendan cambios, sino más bien intentar mantenerte en calma y actuar con sinceridad si lo que buscas es tener un año calmado y sin contratiempos amorosos. El trabajo y vida amorosa serán tema de preocupación y esfuerzo constante, pero en la medida que actúes bien, con honestidad y con rapidez en solucionar estas áreas estarán en armonía.





Serpiente (1953,1965,1977,1989, 2001, 2013)





Se viene un 2017 marcado por el éxito, pero te podría pasar la cuenta el ser demasiado idealista lo que te podría llevar a perder el sentido de la realidad y vivir varias decepciones. A pesar de lo anterior, el gallo se encargará de darte felicidad y energías positivas.





Los proyectos a largo plazo serán los más beneficiosos. Pero deberás tener la capacidad de cuidar tu dinero y evitar gastos innecesarios, de eso dependerá tu bienestar económico para los próximos años.





Los conflictos se verán disminuidos, sobre todo dentro del núcleo familiar, pero si no cuidas lo ganado en tu economía podrías perder la calma y afectar tu relación seriamente.





Actúa con prudencia ante los éxitos y trata de tener una visión correcta de tus cercanos, sin idealizarlos ni esperar más de ellos para evitar desilusiones.





Caballo (1954,1966,1978,1990, 2002, 2014)





No será un año del todo fácil para los caballos y las contradicciones estarán a la orden del día.





Tendrán que poner mayor esfuerzo si lo que buscan es tener éxito. Deberán abocarse a trabajar y evitar la comodidad. Por otra parte deberán controlar su irá e impulsos ante los conflictos que surjan en su vida y principalmente en lo profesional. Las energías, como ya mencionamos, serán contradictorias y podrías convertirte en una persona digna de admiración pero tu rigidez te podría pasar la cuenta al hacer finalmente lo que se te ocurra sin medir consecuencias. cuida tus actitudes en el trabajo.





En las relaciones deberás suavizarte, actuar con más ternura, paciencia y evitar los conflictos por terquedad y querer llevar la contraria o pondrás en riesgo tu estabilidad emocional y la de tu familia. Aprende a no ir al choque este 2017, no siempre tendrás la razón en todo.





Cabra (1955,1967,1979,1991, 2003, 2015)





Para la cabra este 2017 será un año de aprendizaje donde no deberán desanimarse por los fracasos que aparezcan en el camino, ante un conflicto no deberá retirarse, sino más bien calmarse y observar lo que ocurre para corregir las cosas.





Este año podrás mejorar tu imagen, teniendo grandes posibilidades de aumento en sus ingresos. Esto irá de la mano con la confianza que tengas de ti, por lo tanto siéntete segura de tus capacidades.





En el amor deberás sacar a la verdadera cabra que eres, entregando tu ternura. Muéstrate tal cual eres, se sincera contigo y expresa tus emociones, pero actúa con independencia sin dejar tu vida de lado.





Ten precaución de actitudes pesimistas en tu entorno y comentarios que no te ayudarán en el proceso de tener fe ante la adversidad.





Mono (1944,1956,1968,1980,1992, 2004, 2016)





Si bien es un año relativamente bueno también tendrán varios inconvenientes.





Deberán cuidarse de su excesivo optimismo, sobretodo ante lo profesional y no dar todo por hecho ni abusar de quien tiene a su lado. Eso ayudará a obtener consolidación y salir ágilmente de los obstáculos que se presenten. Usa tus habilidades de comunicación para aprovechar las oportunidades que trae este 2017, que por cierto serán muchas.





El amor traerá pasión intensa, incluso con posibilidad de tomar nuevas direcciones en lo sentimental. Cuidado con un triángulo amoroso. Evita actitudes oportunistas con tu pareja o podrás alejarla de ti. Si llevas tiempo en una relación comparte tus verdaderos sentimientos, escucha y aprende a disfrutar lo que tienes a tu lado.





Gallo (1945,1957,1969,1981,1993, 2005, 2017)





Este año los nacidos bajo el Gallo deberán enfocarse con energía y firmeza en el trabajo.





Habrá un buen ambiente para ustedes, sobretodo si creen firmemente que los tiempos difíciles quedaron atrás. Será un año para sacar beneficios si te enfocas en tus tareas. No obstante, este año no estará libre de conflicto y deberás actuar con sabiduría para solucionarlos. No actúes con temor si tienes que tomar riesgos. Cree más en ti, en tus proyectos y mantén la calma ante las inclemencias.





En el amor los gallos deberán mostrarse tal cual son, eso incluye sus puntos débiles. Además deberán ser más compasivos y menos orgullosos para así tener una relación firme en el tiempo.





Perro (1946,1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)





Para los Perritos no será un año del todo bueno y deberán tener precaución con disputas o conflictos, sobretodo con sus cercanos.





Este 2017 la independencia será tu foco y si te sientes limitado a hacer lo que deseas explotarás en ira. Deberás tener especial cuidado con los conflictos a nivel laboral, con perder la paciencia ante tus superiores de lo contrario tu imagen se verá seriamente afectada.





Busca sacar tu creatividad y no te dejes vencer ante las dificultades, sobretodo evitando las quejas y pesimismo.





En el amor deberás actuar con altruismo, ya que ese será tu mejor aspecto este año y lo que más valorará tu pareja. Deberás también aprender a escuchar al otro y prestar atención a esas emociones que te cuesta expresar. Saca tus verdaderos sentimientos para que el amor fluya y tengas una relación más profunda.





Jabalí o Cerdo (1947,1959,1971,1983,1995, 2007, 2019)





Para los Jabalí este 2017 será un año bueno, el Gallo dejará muchos beneficios para ti, sobretodo en temas legales o contrataciones.

Te verás bendecido en varios aspectos de tu vida y aunque surjan inconvenientes sabrás sobrellevarlos de buena manera lo que traerá equilibrio a tu vida. Si bien no tendrás avances muy significativos en el plano profesional si te mantienes firme al tomar decisiones es muy probable que consigas todo lo que deseas. El gallo de fuego te invita este año a tomar el control y actuar con valentía y decisión, sobretodo si buscas cambios.





En el amor deberán aprender a compartir sus emociones, a mostrar su interior sin temor y sobretodo recuperar la confianza perdida o dañada por viejas experiencias. Si logras superar eso y entiendes que quien está a tu lado te ama a pesar de tus defectos, entonces lograrás estabilidad en el terreno del amor.









