Qué dijo Sol Pérez sobre los "me gusta" que le dedicó Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sigue a las famosas argentinas a través de Instagram. Hace un tiempo fue detectado dándole "me gusta" a imágenes de Tini Stoessel y ahora a la bella Sol Pérez..

En la prensa europea, en las últimas horas se generó un gran revuelo con "likes" que el futbolista le dio a imágenes sensuales de la cuenta de Instagram de Sol Pérez.

En TyCSports, la mediática hizo referencia al suceso: "No, por ahora no estoy saliendo con Cristiano Ronaldo. No lo conozco ni charlé. Si viene por mí, yo no me enteré. Dicen que me puso like en varias fotos y que la novia estaría celosa. Yo nunca vi ningún like. No me sigue, pero capaz me stalkea y se le habrá escapado un like".