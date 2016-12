Puso en marcha la semana final del año

La fatiga por la intensidad de la temporada se denota en algunos jugadores, pero la buena campaña desempeñada permite que el ánimo esté bien arriba. El receso está a la vuelta de la esquina, pero aun queda un compromiso oficial por cumplir. Será el sábado cuando visite a Atlético Rafaela en el marco de la 14ª fecha del Torneo de la Independencia de Primera División A.





Pensando en ese encuentro, que tendrá lugar el sábado desde las 19.30 en el Monumental de barrio Alberdi, Patronato continuó ayer la semana de trabajo, la última del año que transcurre.





El plantel Rojinegro trabajó, bajó un sol abrazador, en horario matutino en el predio La Capillita. Los jugadores con muchos minutos en cancha en el José María Minella, no tuvieron demasiadas exigencias. Sebastián Bértoli, Gonzalo Espinoza y Renzo Vera, afectados por molestias físicas, prácticamente no desarrollaron actividad alguna.





El que s desempeñó movimientos más intensos, junto a suplentes, no convocados y elementos de Reserva, fue Damián Lemos quien se presume podrá reaparecer ante la Crema.





CONTINUIDAD EN DUDA. En declaraciones emitidas al Diario La Opinión de Rafaela, el vicepresidente de Atlético, Carlos Eguiazú haciendo referencia a la prosecución de Juan Manuel Llop al frente del equipo, manifestó después de la derrota ante Vélez en Liniers: "Nos estamos acostumbrando a perder y eso es lo que no queremos".





Ante la requisitoria periodística, el directivo Cremeso expresó: "Es momento de sentarse a reflexionar, pensar que vamos a hacer. Esto es algo en que todas las partes tienen que estar convencidas y trataremos de cerrarlo tranquilos".





En la continuidad del relato agregó: "Esto es algo que tenemos que estar todos juntos y tratar de pelearla entre todos. Tenemos que tratar de mantener la cabeza fría, no es momento para hablar, ni tomar decisiones de nada. Vamos a pensarlo bien".





El revés frente al conjunto de Omar De Felippe que hundió más al elenco de la Perla del Oeste en el fondo de la tabla de promedios, caló profundo: "Una sensación de dolor, de bronca. Nadie esperaba que se diera así el resultado, sobre todo con lo hecho en el primer tiempo, lamentablemente nos tocó volver a perder. Tanto nosotros como cuerpo técnico, jugadores nos vamos con una bronca bárbara". Posteriormente analizó: "Nos hacen un gol y duele, no nos levantamos más. Parece que nos estamos acostumbrando a perder y eso es lo que no queremos, vamos a tener que charlar durante la semana entre todos, tratar de que juegue el que más entero está y tratar de revertirlo lo más rápido posible", aseguró.





Del compromiso del fin de semana frente a Patronato dijo: ""Necesitamos un triunfo imperiosamente como para terminar el año tranquilos, la cabeza fría y pensar en lo que viene el año que viene. Hay que jugarlo al partido, no es sencillo y hoy por hoy nos complica cualquiera".





El panorama no pinta para nada sencillo, aunque el directivo reconoció que "hasta que no estemos afuera vamos a pelearla, no nos va a cambiar absolutamente nada. Sabíamos cuando vinimos que este iba a ser el camino, muy duro. No es algo sencillo, no nos vamos a entregar, vamos a pelearla y tratar de sacar esto adelante. Si nos toca irnos lo haremos con la mayor dignidad posible".





CON NORMALIDAD. El mediocampista de Racing Club Marcos Acuña, volvió a entrenarse ayer a la par de sus compañeros tras haber dejado atrás una afección respiratoria que lo marginó de los dos últimos partidos de la Academia y se perfila para regresar a la titularidad el sábado ante Unión. Acuña, quien no pudo estar presente en las derrotas ante Boca Juniors (2-4) y Olimpo de Bahia Blanca (0-2), se recuperó de una neumonitis. Respecto del entrenamiento, los futbolistas que cayeron como ante el conjunto bahiense llevaron a cabo un rutina regenerativa en el gimnasio y posteriormente trotaron alrededor del campo de juego.









***

De preliminar





La reserva jugará en el estadio. Las Reservas de Atlético Rafaela y Patronato jugarán de preliminar el sábado desde las 17.15 en el estadio de la Crema. El Rojinegro irá por la recuperación, para cerrar el año de la mejor manera, después de caer con Aldosivi.