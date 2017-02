Punto de inicio en formativas

Bajo la organización de la Federación de Básquet de Entre Ríos, el fin de semana se pondrá en marcha uno de los torneos de categorías formativas más importantes del básquetbol de la región. Un total de 91 equipos de 31 instituciones diferentes formarán parte de la Liga Provincial de las categorías U13, U15 y U17.

Cada fin de semana serán 2000 jugadores que se movilizarán a lo largo y ancho del suelo entrerriano. Como todos los años, los jóvenes disfrutarán de la posibilidad de compartir con sus compañeros la experiencia que significan los viajes, hacerse de amigos en toda la provincia a través de la integración social y desarrollarse deportivamente con los mejores de la provincia.

Las localidades que tendrán representación serán Villaguay, Paraná, Concepción del Uruguay, Chajarí, Federación, San José, Concordia, Villa Elisa, Colón, Santa Elena, Gualeguaychú, Urdinarrain, Rosario del Tala, Gualeguay y San Salvador.

Para destacar de la temporada 2017 el debut absoluto del Club Social y Deportivo Federación, que la mano de un proyecto ambicioso puesto en marcha hace tres años impulsado por el trabajo de un grupo de padres, el compromiso del entrenador Guillermo Bargas y la constancia de entrenamiento de los chicos, hoy se dará el gran gusto de medir fuerzas contra rivales de gran calibre.

Por otra parte, se dará el regreso de Estudiantes de Paraná, que será el único representante de la capital provincial. La flamante Subcomisión de Básquet, presidida por Renzo Tizzoni, realizó una apuesta positiva con el objetivo de que los chicos se desarrollen no sólo en lo deportivo, sino humanamente: "La meta principal es que ellos puedan disfrutar de recorrer la provincia, compartir y hacer amigos donde nos toque jugar. Los mejores grupos humanos se han formado en estos torneos". La Primera Fase tendrá cuadro zonas (3 grupos de ocho clubes y 1 de siete), constará de 14 fechas y se extenderá por seis meses. Tendrá un total de 672 partidos, mientras que la Segunda Fase estará comprendida por otros 90 juegos (14 Cuadrangulares y 2 Triangulares). Los dos primeros de cada categoría clasificarán al Campeonato Nacional.

Los equipos participantes serán Parque (Villaguay), Estudiantes (Paraná), Regatas (C. del Uruguay), Santa Rosa (Chajarí), C. S. y D. San José, Colegio San José (Concordia), Tomás de Rocamora (C. del Uruguay), C. A. Villa Elisa, La Unión (Colón), Ferro (Concordia), Urquiza (Santa Elena), Zaninetti (C. del Uruguay), Juventud Unida (Gualeguaychú), Sarmiento (Villaguay), Progreso (Santa Elena), Estudiantes (Concordia), Luis Luciano (Urdinarrain), Huracán (Villaguay), Peñarol (Rosario del Tala), Parque Sur (C. del Uruguay), BH (Gualeguay), ADEV (Villaguay) y Central Entrerriano (Gualeguaychú), Capuchinos (Concordia), Bancario (Gualeguay), Neptunia (Gualeguaychú), Sportivo San Salvador, Independiente (La Paz), La Armonía (Colón), Racing (Gualeguaychú) y Social Federación. La Liga Provincial Femenina U13, U15 y U17 se iniciará el sábado 4 de marzo con el mismo formato de disputa.





El CAT, en casa

Por la 12° jornada de la Primera Fase de la Liga Provincial de Mayores, el Club Atlético Talleres (8-2) recibirá hoy a Centro Bancario de Gualeguay y buscará seguir en lo más alto de la tabla de posiciones de la competencia entrerriana. El salto inicial será a las 21.30 horas y contará con el arbitraje de Eduardo Ortíz y Exequiel Gómez. El otro puntero del certamen, Olimpia de Paraná, jugará de visitante ante San José, también desde las 21.30.