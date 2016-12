Publicó un video invitando a "todos" a su fiesta de 15 y hasta Gael García Bernal se sumó al evento

Un mexicano grabó un video junto a su pareja y a su hija, Rubi, invitando a todos a la fiesta de 15 de la joven. El padre publicó en Facebook la invitación y rápidamante se viralizó por las redes, a tal punto que Gael García Bernal hizo una parodia de la misma.

"Hola qué tal, los invitamos este 26 de diciembre, a los quince años de nuesta hija, Rubí Ibarra García, en la comunidad de La Joya. (..). La misa es a la una y media de la tarde, en Zaragoza de Solís, quedan todos cordialmente invitados", dice el padre.





La invitación se les fue de las manos y hasta los medios de comunicación se hicieron eco del video, que a pesar de que fue borrado de Facebook, otros usuarios de YouTube lo copiaron y lo publicaron. "Se salió de control esto. No quiere decir que no queremos invitar a todo el mundo, pero se salió de control y no me lo esperaba", dijo el padre.





quinceañera





Rubí se refirió a la situación que está viviendo pero se mostró contenta con la viralización. "No me esperaba tampoco, hicimos lo del video con la intencion de invitar a la gente pero se hizo viral y feliz", dijo entre risas a un programa de televisión.





La invitación tuvo tanta repercusión que hasta el actor Gael García Bernal se hizo eco de lo que estaba pasando y realizó una parodia del video.