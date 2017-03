Publican foto de un avión británico que hizo escala en Porto Alegre rumbo a Malvinas

Zero Hora. Un avión Hércules de la fuerza aérea británica fue fotografiado en el aeropuerto internacional de Porto Alegre, sur de Brasil, el 29 de agosto pasado, cuando hacía un escala de abastecimiento rumbo a las Islas Malvinas , reveló este lunes el diario





El documento se vincula con el pedido argentino de explicaciones a Brasil sobre seis vuelos de la Real Fuerza Aérea británica que, camino hacia las Islas Malvinas, hicieron escalas en aeropuertos brasileños.





El diario publicó hoy una toma del blog especializado Gaúchos Spotters que el 29 de agosto de 2016 publicó dos fotografías en al aeropuerto internacional Salgado Filho, donde se ve a un avión Hércules C.5 matrículoa ZH882 de la Royal Air Force a las 14.45.





Porto Alegre es la capital de Rio Grande do Sul, el estado sureño limítrofe con Argentina y Uruguay. La fotografía fue tomada por el autor del blog dedicado a la aeronavegación y sobre todo al mundo de los aviones en el estado de Rio Grande do Sul, Gabriel Centeno Mendes. Zero Hora recordó que en 1982, durante la guerra de las Malvinas, pese a la neutralidad brasileña, aviones británicos cargaron combustible en aeropuertos brasileños.





En el caso de los vuelos de 2016 apuntados por la cancillería argentina, Brasil oficialmente no se ha pronunciado y apenas ha dejado trascender que el Ministerio de Defensa se encuentra investigando el asunto.





"El Centro de Comunicación Social de la Fuerza Aérea Brasileña informa que está indagando sobre las informaciones conjuntamente con otros órganos involucrados", dice un breve comunicado sobre la posición oficial enviado por el Ministerio de Defensa de Brasil a Télam, la semana pasada.





Por otra parte, el Palacio de Itamaraty (sede de la Cancillería brasileña) no quiso pronunciarse oficialmente sobre si aceptaba o rechazaba la comunicación hecha por Argentina sobre estos vuelos desde Brasil hacia las Malvinas.





La Cancillería argentina ordenó a la Embajada argentina en Brasil transmitir "preocupación" al gobierno del vecino país por vuelos operados por la Real Fuerza Aérea británica entre aeropuertos brasileños y la base aérea de Monte Agradable.





La Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo, que depende del Ministerio de Defensa, informó a la Dirección de Malvinas de la Cancillería argentina que durante 2016 fueron realizados al menos seis vuelos militares con esas rutas.





El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto informó en un comunicado que "instruyó a la Embajada Argentina en Brasil la realización de gestiones ante la Cancillería local a fin de transmitir preocupación por dicha situación". "Además -agrega la nota- se recordó el compromiso brasileño de no receptar en sus aeropuertos y puertos, aeronaves o buques británicos de guerra apostados en los archipiélagos bajo disputa, en concordancia con la posición adoptada por MERCOSUR y UNASUR".





El comunicado agrega que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil "reafirmó el apoyo a nuestro país en la Cuestión Malvinas e indicó que no tenía conocimiento de estos vuelos, comprometiéndose a desarrollar las consultas pertinentes al Ministerio de Defensa local".





Al respecto, la Cancillería indicó que "se efectuaron gestiones con la Embajada del Brasil en Buenos Aires, cuya respuesta fue similar a la de las autoridades en Brasilia, señalando que debería tratarse de cuestiones humanitarias o de emergencias provocadas por desperfectos técnicos". Ni el Ministerio de Defensa ni el Palacio de Itamaraty negaron la veracidad de la fotografía publicada por el diario Zero Hora.





Télam