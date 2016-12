Protección Civil de Paraná recibió cerca de 30 llamados tras el temporal

La abundante caída de agua junto al viento registrado en las últimas horas en Paraná, provocó que numerosos vecinos pidieran ayuda a personal de Protección Civil de la Municipalidad.





Según indicó a UNO Jorge Diana, director de Protección Civil de la Municipalidad de Paraná, ellos recibieron unos 30 llamados en los que vecinos de distintas partes de la capital entrerriana solicitaron ayuda.





"Entre las 12.30 y las 15 de este domingo, en Paraná cayeron unos 25 milímetros de agua. Lo que significa que no fue mucha y no trajo grandes complicaciones. Sí se registró la caída de algunas ramas y árboles y se taparon las cloacas, pero afortunadamente no pasó a mayores", contó Diana y agregó que "los 30 llamados que recibimos son de los barrios Capibá, Anacleto Medina y 240 Viviendas".





"El viento sopló a unos 19 kilómetros lo cual significa que no fue muy intenso y por eso se evitó que ocurran cosas peores", aclaró y pidió que los vecinos tiren la basura en tiempo y forma ya que "sino las bolsas con residuos son arrastradas por el agua cuando llueve y esto ocasiona que se tapen los desagües. La basura se debe sacar correctamente para que no haya problemas".





El director de Protección Civil de la Municipalidad de Paraná explicó que cerca de las 15, una cuadrilla de su área acudió al barrio Capibá a ayudar personas que se vieron afectadas por el breve temporal.





Por último, Diana aclaró que hasta las 21 de este domingo no se pronostican lluvias y que el tiempo irá mejorando de a poco.