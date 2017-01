Propuestas no concretas por Lautaro Geminiani

Lautaro Geminiani fue uno de los jugadores de cancha de mejor rendimiento en Patronato en las 14 fechas que ya consumió el Torneo de l Independencia de Primera División A. Esto no pasó desapercibidos por otros clubes del país que son parte de la elite y tampoco por empresarios que apuntan a colocarlo en mercados externos.





Hace un tiempo se mencionó el interés de San Lorenzo de Almagro y hoy se dice que el interés del Azulgrana por el defensor persiste.





En el anterior libro de pases Atlético Tucumán hizo un intento por llevarse a Gemi y a la brevedad lo podría repetir.





También por estas horas se menciona la aparición de una posibilidad de emigrar al fútbol mexicano.





Desde el entorno del futbolista afirman que por el momento "no hay nada concreto".





El vínculo que el lateral tiene con Patronato es perdurable hasta diciembre de 2018, pero por lo bajo se deja entrever que si surge algo conveniente "para ambas partes" no habría oposición para impedir el progreso económico y deportivo del defensor.





Dentro de la ola de probabilidades hay quienes se atreven a mencionar que Patrón, si se marcha Geminiani, cruzaría a la vereda de enfrente para buscar a Leonardo Morales que integra el plantel de Atlético Paraná, pero cuyo pase pertenece a Belgrano.





¿Solamente trascendidos o el comienzo de una novela de verano que puede traer capítulos más que interesantes?





PRESENTACIÓN. El flamante director técnico de Independiente, Ariel Holan, quien ayer fue presentado en el cargo como sucesor de Gabriel Milito, aseguró que el club de Avellaneda "significa mucho" en su vida porque se crió en él, y subrayó que la posibilidad de dirigir al equipo "ameritaba posponer cualquier otra oferta".





"Independiente significa mucho en mi vida, significa mi infancia, mi adolescencia en este club, tardes y noches de gloria", resaltó Holan.





"La chance de dirigir al Rojo ameritaba posponer cualquier oferta. Valió la pena a riesgo de estar ahora de vacaciones", añadió el reconocido hincha de Independiente, que tenía una propuesta para entrenar a la Universidad de Chile.





"Me hubiese gustado llegar de otra forma, pero voy a aprovechar las bases que sentó Gaby el semestre anterior y ajustar y corregir lo que no salió tan bien", manifestó.





La elección del nuevo DT se realizó el jueves en un cónclave donde, además de Moyano, estuvieron Carlos Montaña, vicepresidente segundo; Héctor Maldonado, secretario general; Jorge Damiani, secretario deportivo, y Pablo Moyano, quien fue el que más se entusiasmó con la contratación.





"La comisión directiva confía en mí como DT y no como hincha, mi amor por la profesión es muy grande, me contratan para que funcione como entrenador y a partir de esta conferencia ya no soy más hincha, ahora soy entrenador", resaltó Holan, quien estuvo acompañado en la presentación por su familia.













***

Vélez





Posible regreso de Toledo. El delantero Hernán Toledo podría regresar a Vélez Sársfield de cara a la temporada 2017, en virtud del poco rodaje que exhibe actualmente en la Fiorentina de Italia. El atacante tiene "la chance de retornar" a la Argentina, porque "no fue utilizado" por el equipo que conduce el portugués Paulo Sousa. De hecho, el jugador que llegó a la institución de Florencia a mediados de año ni siquiera tuvo un minuto de acción. "(Hernán) Toledo fue ofrecido a préstamo. Se evaluará con el cuerpo técnico".