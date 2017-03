Profesionales de paro, pero habrá amistoso

La incertudembre que impera en el fútbol profesional de la República Argentina, es tan grande como impensada. Los caminos de solución no se visualizan en lo inmediato. ¿Arranca o no arranca?

El eslogan utilizado para promocionar una marca de bujías se transforma en una pregunta repetida en los debates futboleros que se arman en el bar de la esquina, en las oficinas y en cada rincón del país. Después de la reunión de capitanes celebrada el jueves en la sede de Futbolistas Argentinos Agremiados en donde se ratificó la determinación del no regreso de la actividad oficial, en Patronato se plantó bandera.

El plantel profesional del Rojinegro no padece atrasos en sus haberes, pero a modo de solidaridad con los que sí lo sufren determinó no salir a la cancha en consonancia con la determinación resuelta en el cónclave de los referentes de cada equipo.

"Nosotros acompañamos lo que decida la mayoría. Estamos para apoyar y ser solidarios con los colegas que hace meses que no cobran", expresó Sebastián Bértoli a Ovación. El jugador que porta el brazalete en Patrón no se consideró la persona indicada para determinar si ante las presiones se debe jugar con valores juveniles: "La decisión no pasa por mí. Si lo quieren hacer que lo hagan; no aprieto a nadie", afirmó.

Desde la dirigencia, en un principio, desestimaron la opción de salir a la cancha, frente a Arsenal, con una alineación alternativa. La negativa rotunda llegó de parte del gerente del club Gustavo Abdala quien emitió un sintético y rotundo: "No" cuando se le consultó si Rubén Forestello debería pensar en un once inicial de urgencia contra el Elenco del Viaducto.

Avanzada la noche llegó la confirmación de la no reanudación del Torneo de la Independencia, después de la reunión de presidentes desarrollada en Capital Federal.

Al momento del cierre de esta edición, el debate sobre cuándo vuelve el fútbol seguía instalado. La respuesta brilla por su ausencia.

Igualmente queda claro que si la medida de fuerza impulsada por FAA persiste, Patronato no saldrá al escenario de juego.

LA PRÁCTICA. Patrón practicó ayer por la tarde en el Presbítero Bartolomé Grella. En la ocasión Rubén Forestello dispuso la realización de minutos de fútbol.

Pensando en la reanudación el entrenador paró dos formaciones. En lo que se puede considerar el once titular a partir del reinicio, estuvieron: Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Walter Andrade, Renzo Vera, Lucas Márquez; Lautaro Comas, Damián Lemos, Marcos Minetti, Damián Arce, Gabriel Vargas y Fernando Telechea. Enfrente estuvieron: Federico Costa; Abel Masuero, Iván Furios, Bruno Duarte, Marcos Maidana; Gabriel Graciani, Marcelo Guzmán, Nicolás Bertochi, Mauricio Carrasco; Alejandro Gagliardi y Matías Quiroga. El ensayo terminó igualado 1 a 1 con tantos de Geminiani para la alineación principal y el Flaco Quiroga.

Patronato, ante la cancelación del partido oficial del lunes, jugará hoy desde las 9 con Unión de Santa Fe en la Comarca Santa. Habrá dos encuentros de 70 minutos.

DE LICENCIA. Grondona explotó de bronca. Don Julio fue mandamás de la AFA durante 35 años, hasta el día de su muerte, pero ahora el que está más caliente que nunca es Humbertito, uno de sus hijos y ahora entrenador de Arsenal, quien disparó munición gruesa ante el desmadre que vive el fútbol argentino y determinó: "Ante tanta incertidumbre y confusión, decidí licenciar al plantel profesional hasta el lunes. No me puedo llevar por tantas incoherencias".

Arsenal debía enfrentar a Patronato en Paraná por lo que también debía afrontar un viaje que necesita cierta cantidad de horas de traslado. Ante el no desarrollo de la 15ª fecha, Humbertito tomó la decisión de darle los días a sus jugadores y directamente no presentarse a jugar la primera fecha del torneo. Un equipo menos.