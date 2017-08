Cubero posó en el mismo vestuario donde conoció a Nicole: "Ya no la extraño" copy

Lo cierto es que el deportista de Vélez conoció a la rubia en el vestuario del club que representa en una producción de fotos junto a otros jugadores. Ella estaba haciendo temporada en teatro con Nito Artaza y el asedio periodístico en calle Corrientes era cosa de todos los días.





Con el tiempo se supo que efectivamente entre ellos pasaba algo y que tanto la rubia como el deportista habían decido terminar con las relaciones que los ataban a este nuevo romance.





El tiempo pasó y 11 años después de confirmó hace pocos meses que entre Cubero y Nicole sólo queda un bello recuerdo y la llegada al mundo de dos hermosas hijas.





Pero aquel vestuario hoy vuelve a ser noticia porque Fabián realizó una producción para revista Caras donde posa en la ducha que lo unió a Nicole hace más de una década.

"Por supuesto que a veces me pongo triste y lo cubro visitando amigos y amigas. Obvio que tengo momentos de melancolía o tristeza. Nunca fui un tipo que estuvo solo; así es que ahora esos huecos los lleno con amigos o con el gimnasio. No sirve de nada quedarse mirando el techo desde la cama. No me gusta estar solo. Estar solo es lo último que uno debe hacer cuando se separa. Fue un cambio muy abrupto el estar todo el tiempo en familia y ahora estar solo", contó Cubero.





Fotos: Gentileza Revista Caras.

En 2006, el rumor de romance entrese apoderó de los medios de comunicación. Claro... ella estaba casada con Nacho Herrero y él de novio con una joven llamada