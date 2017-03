Preparan las valijas para un viaje único

En 1912 nació el Santos FC en Brasil. Con el correr del tiempo su fútbol , fundamentalmente en la época del Rey Pelé, fue enamorando al mundo entero y Paraná no fue la excepción. Hace 42 años Rody Pelito Sarmiento, junto a otros personajes, fundó el Santos FC, un equipo que hoy despliega su filosofía en las ligas independientes de la capital entrerriana. Además de jugar al fútbol con amigos este plantel también desarrolla tarea sociales y a esto le agregó un nuevo viaje a la casa del Santos. Será del 19 al 24 de abril y la estadía incluye un partido ante un equipo profesional del la entidad. Todo un desafío.





El reconocido Pelito Sarmiento, presidente de la entidad, habló con Ovación y fue él quien recordó la historia del club. "La historia es muy rica desde su nacimiento hasta la fecha. Estaba jugando el equipo contra Huracán en Buenos Aires y lo estábamos viendo en la casa de los abuelos de los hermanos Sandler y ellos dijeron que nombre le podemos poner a un equipo y yo les dije Santos porque ese equipo tenía pureza y un gran fútbol. Fue un mini debate en el que estuvo Bernardo Salas y ahí salió el nombre de Santos en honor a Pelé".





Sarmiento soñó, pero nunca se imaginó este presente del Santos FC. "Tengo las mejores expectativas por el crecimiento del equipo que inclusive trasciende el fútbol. Hoy trabaja en la ayuda social junto con una ONG ayudando en los barrios como el San Martín. Es un proyección que nunca me imaginé hace 42 años. El Santos es de los jugadores y ellos lo hicieron. Nosotros vamos acompañando esa historia y para mi es una satisfacción muy grande porque no solo es un equipo de fútbol sino una entidad de nuestra ciudad y creo que con eso está el debe cumplido".





Por último el mandamás habló de la actualidad de sus equipo. "Hoy el Santos es un equipo ya formado ya que tiene participación en el torneo de Chapino y en los Altos del Paracao y tiene un viaje internacional en el 2008 a la sede del Santos. Ahora vamos a hacer uno nuevo y a este viaje uno lo vive distinto porque en el primero era descubrir todo lo que yo le había dicho a los muchachos, el segundo era ver los jugadores y seguir conociendo aún más a los jugadores y a la entidad. Será una experiencia de crecimiento".





LOS JUGADORES. Ayer a UNO vinieron algunos de los players del Santos que tendrán las gran chance de viajar a Brasil, algunos de ellos por segunda vez. Ignacio Sarmiento dijo: "Ya hace meses atrás se está viviendo. Tenemos muchas expectativas de viajar todos juntos y ojalá no sea el último. Disfrutamos todo hasta el partido que vamos a jugar que será el broche de oro del viaje. La verdad que para organizar un viaje para 35, no tengo mucha experiencia, pero no fue tan difícil ya que todo trabajaron por el grupo y por cada uno. Todo los jugadores se esforzaron para afrontar los gastos. Siempre hubo buena predisposición de todos".





Ramiro Uranga ya tuvo la chance de estar en Santos. Él va con algo de experiencia en el lomo. "Ayudó mucho ir a Brasil antes porque ya algo conocemos de la gente de allá. Es la segunda experiencia en mi caso y quiero disfrutarlo, reirme con los chicos y darle una mano en lo que conozco".





En cambio para Gonzalo Retore será la primera vez y, como pasa en estos casos, las expectativas son dobles. "Tengo muchas expectativas. Estamos trabajando hace varios meses desde lo organizativo y deportivo ya que hace varios meses estamos haciendo una pretemporada los lunes y miércoles. La semana pasada sumamos un día más y los sábados estamos en la liga así que para ser un equipo amateur estamos bien, nos esforzamos todos. Ojalá se corone todo este esfuerzo de la mejor manera".





A su turno Bruno Zamera contó: "Es mi primer viaje. Yo hace bastante que juego con los chicos aunque este último tiempo no lo hice tanto, pero siempre estoy dentro del grupo. Estoy con muchas ganas de que se dé el viaje y poder disfrutarlo entre amigos. Somos un grupo unido y eso ayuda. Organizamos la pretemporada para no ir y pasar papelones. La idea es jugar el partido de la mejor manera. Ojalá salga lo mejor".





Finalmente tomó la palabra Nicolás Tarzia: "Yo busco pasarla bien entre amigos ya que es un grupo que está formado hace 10 años. Tenemos mucha ansiedad porque se acerca la fecha. La idea es unir aún más este grupo. Somos todos compañeros que venimos de la escuela y hoy seguimos juntos. Es admirable".