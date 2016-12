Preparan el dictamen sobre el juicio político al vocal Chiara Díaz

Mientras la Comisión de Juicio Político trabaja en el dictamen que se pondrá a consideración de la Cámara de Diputados el martes 13 respecto del accionar del vocal del Superior Tribunal de Justicia Carlos Chiara Díaz, sucedieron algunas situaciones sobre el límite de los plazos decididos por la Comisión.

El abogado del vocal investigado, Guillermo Brunner, presentó un listado de pruebas para que esa Comisión las produzca. Algunas de ellas fueron rechazadas, por entender que buscaban dilatar el proceso, y que se podrán producir en el marco del eventual juicio que se le siga a Chiara Díaz si el pleno de Diputados decide someterlo al juicio político. O también por entender que no se trata de pruebas centrales respecto de la acusación formulada contra el juez, en tanto y en cuanto la función de la Comisión Investigadora es solamente establecer si hay elementos como para iniciar el proceso, o desistir de llevarlo adelante; sin que esta decisión tenga posteriormente peso en el trámite del eventual juicio político.

Entre estas se cuentan la citación al exgobernador Jorge Busti, quien presidió la Convención que reformó la Constitución de Entre Ríos en 2008, y al exvocal del STJ y en ese momento convencional constituyente Miguel Carlín. La defensa de Chiara Díaz los propuso para que digan si es cierto que durante la Reforma, cuando se sancionó el artículo 37, el párrafo que indica que los jueces "no podrán desempeñar otras actividades, incluyendo el ejercicio de la docencia, cuando afecte u obstaculice la asistencia regular a las tareas propias del cargo", se lo conocía como el artículo Chiara Díaz.

La Comisión sí aceptó que se solicite al Superior Tribunal de Justicia la información sobre los viáticos, viajes y días efectivamente trabajados por los otros vocales del cuerpo durante los últimos 10 años.

La prueba fue requerida, aunque posiblemente no se disponga de ella antes del martes, ya que podría ser de utilidad en el juicio. La demora obedecería al cúmulo de información para controlar de los otros ocho vocales, y de los que hayan sido reemplazados en la última década.

Se entiende que en la búsqueda de "seguridad comparativa" el magistrado intenta demostrar que todos los miembros del cuerpo tomaban viáticos de la misma forma que él.

Sin embargo, la presidenta del STJ, Claudia Mizawak, se presentó espontáneamente ante la Comisión y entregó un análisis comparativo de los últimos cinco años de sus asistencias al despacho y de las de Chiara Díaz, en las que el vocal duplica casi todos los años a Mizawak en inasistencias.

La magistrada remitió el informe tras ser aludida como "la reina de los viajes" por Chiara Díaz el jueves ante la Comisión de Juicio Político.

En una breve nota señaló que la diferencia de insistencias, en las que Chiara Díaz la duplica, fue tal pese a que ella debe asumir más compromisos fuera de la jurisdicción en razón de ejercer la presidencia del cuerpo.

***

Chicanas y Cúneo Libarona

En recientes declaraciones el vocal Chiara Díaz le restó peso a las acusaciones que formuló contra los otros integrantes del STJ hace una semana, ante la Comisión de Juicio Político. Concretamente dijo que se trataba solamente de "chicanas", lo que sorprendió a varios de los legisladores, que entienden que lo dicho en la comisión es una cuestión suficientemente seria .





También dijo a Canal Once que pretenden quitarle la mitad de su sueldo para que no pueda disfrutar las Fiestas con su familia. Según trascendió, en diciembre, incluyendo el medio aguinaldo, el vocal recibiría una remuneración superior a los 350.000 pesos, dado que tiene la máxima antigüedad en el cargo. En declaraciones a Radio La Voz, Chiara Díaz mostró un perfil más distendido, relatando incluso cómo fue la situación en que conoció al abogado mediático Mariano Cúneo Libarona y a su esposa. "La mujer de Cúneo es tan hermosa, que uno no entiende cómo pudo andar con la Samantha Farjat esa", disparó el vocal, aludiendo al episodio de la década de los 90.