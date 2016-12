Prat Gay duda que el Senado apruebe el proyecto de Ganancias de la oposición

Otras voces

Desde la vereda contraria, el diputado del FR, Marco Lavagna, lamentó que el oficialismo de la Cámara baja "no haya tenido la más mínima intención de sentarse a negociar" un proyecto de consenso, y sostuvo que lo que buscó el massismo con la iniciativa aprobada esta madrugada fue "dar una respuesta concreta a esta problemática para aliviar la carga a trabajadores, jubilados, monotributistas y autónomos"."Nos hubiera gustado acordar con el Gobierno como hicimos con otras leyes pero, lamentablemente, ellos no quisieron y nosotros buscamos los consensos para que dar las respuestas concretas a la gente", aseguró el economista en declaraciones a radio La Red.También desde la oposición, el ex ministro de Economía y actual diputado nacional por el FpV Axel Kicillof afirmó que si el proyecto de la Cámara baja se convierte en ley, será "una ayuda para el presidente Mauricio Macri", porque "le pondrá plata en el bolsillo a la gente"."El consumo se reactiva poniéndole plata en el bolsillo a la gente", dijo Kicillof en declaraciones a radio Nacional, y cuestionó al Gobierno por el argumento de que con el proyecto de la oposición "no le alcanza la plata" debido a que "sacó impuestos más caros como las retenciones a la soja, a la minería y a los bienes personales".En tanto, desde el peronismo misionero, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, adelantó su rechazo a la iniciativa al asegurar que "le diría a los senadores que no acompañen el proyecto de la oposición, porque va a perjudicar seriamente a las finanzas de las provincias, incluida la nuestra".El economista Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Ecolatina, consideró por su parte que "la clave pasa por la decisión que adopte el oficialismo" en torno al proyecto aprobado por la oposición."La clave es qué va a hacer el oficialismo con el proyecto, si lo veta, si lo veta parcialmente, si acepta la reforma pero no aprueba a los nuevos impuestos que se crean, como para saber el verdadero costo fiscal", dijo el economista en diálogo con Télam.Por su parte el economista Martín Tetaz dijo que "no hay manera de saber" el costo fiscal que significará la modificación del impuesto a las Ganancias que tiene media sanción de Diputados, debido a que "no se sabe cuánto se recauda por plazos fijos, Lebacs y juego".Para Tetaz, el impacto de la modificación del impuesto a las Ganancias sería de $ 70 mil millones, no obstante aclaró: "el tema es cómo se va a compensar, con el aumento de qué impuestos, porque los depósitos a plazo fijo podrían pasarse a depósitos en dólares u otro tipo de colocación".Del mismo modo, el economista Jorge Vasconcelos, del IERAL de la Fundación Mediterránea, alertó sobre los "efectos colaterales" que puede llegar a entrañar el proyecto de votado anoche en Diputados, debido a los "pocos recursos fiscales" con que cuenta el país."Esta media sanción origina efectos fiscales riesgosos ya que la Argentina está en una situación fiscal delicada, dado que de cada $100 que el Estado gasta, $25 se los pide a la Anses. Es una situación delicada y esta iniciativa agrava el problema", aseguró Vasconcelos en diálogo con Télam."Estimamos que el Gobierno necesitará el año próximo financiamiento por u$s 30 mil millones, y decisiones como éstas harán aumentar la tasa de interés de los bonos" a emitir, reflexionó."Este proyecto también afecta a las provincias, que este año emitieron deuda por u$s 6.000 millones y el año próximo necesitarán una cifra semejante", calculó el economista cordobés.