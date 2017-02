Posiciones encontradas por el estado edilicio de las escuelas entrerrianas

A dos semanas del inicio de clases en la provincia de Entre Ríos el estado edilicio de los establecimientos educativos genera posiciones encontradas entre los gremios docentes, quienes a cada momento plantean la necesidad de mejorar la infraestructura escolar. Recién esta semana se tendrá un panorama más acabado de la situación, cuando los delegados escolares retomen sus tareas pedagógicas en las diferentes instituciones.

Una de las pocas voces gremiales que hablaron sobre el estado de las escuelas se desempeña como dirigente de una de las seccionales más importantes de la costa del Uruguay. Según Miguel Stegbañer, secretario general de Agmer en Concordia, varias escuelas del Departamento se encuentran en estado crítico.

También mencionó un listado de nueve escuelas primarias y secundarias con diversos inconvenientes. En ese contexto, planteó que habrá serios inconvenientes para que se inicie el ciclo lectivo las escuelas Especial N° 1, las primarias N° 52 Dos Naciones y la N° 11 Basavilbaso y la secundaria N° 35 Cabo Sendrós.

"No han comenzado la reparación de la escuela Integral N° 1", dijo en declaraciones a Diario Junio. La escuela ubicada en Estrada y Lamadrid, tiene problemas edilicios donde no se dictan clases desde hace un año y medio. Sus alumnos están distribuidos en diferentes lugares. Stegbañer acotó que se realizó un llamado a licitación y quedó desierto.

En cuanto al panorama del resto de los edificios escolares mencionó el caso de la escuela N° 11 Basavilbaso. "Necesita una reparación integral de aberturas y techos además del cableado eléctrico. Está proyectada la obra pero no han hecho absolutamente nada según nos dijo el miércoles la directora", acotó. En la escuela N° 52 "Dos Naciones", el gremialista transmitió que los delegados docentes aseguraron que no se están realizando las reparaciones de fondo como la cobertura de los techos. Stegbañer sostuvo que las dificultades se repiten en la N° 35 Cabo Sendrós debido a la necesidad de un nuevo edificio.

En la costa del Paraná son pocas las certezas que se tienen al respecto. La seccional de la capital provincial esperará el regreso a la actividad de los delegados que se concretará el miércoles. Entre allegados a la conducción, UNO pudo recabar que en líneas generales no se han producido demasiados avances y se tendrán mayores precisiones a mediados de semana. Un caso emblemático es el de la escuela N° 3 Bernardino Rivadavia, que tras un voraz incendio en el salón de actos se encuentra sujeta a obras de refacción.

Así está hoy la Rivadavia

Un grupo de padres, con el apoyo de Agmer Paraná, impulsó una demanda penal que todavía se tramita en la Justicia ordinaria. El 9 de febrero en su muro de Facebook, Maximiliano Vitale, presidente de la cooperadora y padre de alumnos, publicó el siguiente posteo: "Alacranes, cucarachas, escombros, hierros. Esta es la escuela Rivadavia". El mensaje estuvo acompañado por varias fotografías que capturó en una recorrida por las instalaciones. "Como ven desde que ocurrió el incendio y donde la empresa Cemyc empezó con los trabajos, hubo pocos avances. Veo que no se han cambiado las chapas donde se encuentran las aulas y solamente se cambiaron en el salón de actos", cuestionó.

El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto, en dialogó con UNO y dijo que a fines de 2016 se realizó una evaluación con los directores y las zonales de arquitectura. "Se determinó que eran 250 las escuelas de todos los departamentos que necesitaban reparaciones menores. En algunos casos se iniciaron los trabajos, en otros ya están terminados. Son acciones necesarias como para poder darle una respuesta a las situaciones menores de las escuelas".





En cuanto a los trabajos de mayor envergadura, el funcionario provincial precisó: "Las obras están en marcha, no se han detenido en absoluto, en todos los departamentos. Inclusive algunas se encuentran en etapa de finalización que van a ser entregadas antes del ciclo lectivo al Consejo General de Educación ( CGE )".





Benedetto aclaró que la repartición a su cargo es "ejecutora de la obra" y que la disponibilidad del establecimiento en cuanto al equipamiento lo hace el CGE. "Las escuelas que se intervienen ante este plan rápido consensuado entre el CGE a través de los directores y nuestro personal de Arquitectura. No tenemos llamados de que no se inicien las clases en una escuela porque no están en condiciones", aseveró.