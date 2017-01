Por problemas con la recolección de la basura, aumentan las quejas

Desde la Municipalidad admitieron que sufrieron inconvenientes por rotura de algunas unidades recolectoras, pero aclararon que el problema se resolvió y el servicio se va a ir regularizando durante esta semana. Asimismo, indicaron que tras las anteriores lluvias hay calles que se tornaron intransitables y los camiones no han podido ingresar, cuestión que también se irá solucionando a partir de hoy con el inicio del recupero de las arterias, tras declararse la emergencia vial.

Roberto Sabbioni, titular del Centro Integrador de Servicios Ciudadanos municipal comentó al respecto: "Hemos tenido dificultades por algunas herramientas que se rompieron, sobre todo camiones recolectores. En los próximos días vamos a ir solucionando los inconvenientes donde no estén pasando a juntar la basura".

"El otro problema que tuvimos fue sobre las calles de tierra y broza, donde la lluvia hizo lo suyo y hay máquinas que no pueden entrar", sostuvo el funcionario, y aclaró que con la declaración de la emergencia vial en Paraná estos contratiempos también se irán solucionando y a partir de hoy se iniciarán los trabajos pertinentes.

"Si el recolector no pasa por una cuestión ajena a lo que son los caminos, es porque algún problema hay. La recomendación es que los vecinos se comuniquen a la Secretaría de Servicios Ciudadanos para que podamos acercarle una solución. Estos temas puntuales se van cubriendo", dijo, e informó el número de teléfono al que hay que llamar: (0343) 4344765.

Por otra parte, instó a respetar los horarios para sacar la basura para evitar que los inconvenientes se agudicen, en una ciudad donde se producen alrededor de 280 toneladas de basura diaria. "Tenemos recolección todos los días excepto los domingos. Hay un lugar, por ejemplo, donde hay un restaurante que espera que pase el servicio y después saca la basura; creo que acá hay que concientizarse. Lo mismo cuando sacan ramas y no dan aviso", expresó.

Desde la Unidad Municipal Sur señalaron que además de los problemas que tuvieron en lo que va del mes, porque hay un camión recolector fuera de servicio con el elástico roto, entre el 60% y el 75% de los residuos que la gente saca son bolsas repletas de pasto. "A esas bolsas las pueden dejar al lado del contenedor, porque salvo que pasen varios días no se descompone. En cambio, las depositan adentro y después no queda espacio para tirar otro tipo de residuos, como restos de carne o de verduras, que sí agarran olor enseguida", explicó Juan Carlos Pintos referente de esa unidad.

"Es un tiempo donde todo se complica. Como se cierran los movimientos, no se pueden comprar los repuestos hasta que se abra una licitación. También hay personal de vacaciones. Si se nos rompe algún vehículo tardan uno o dos días en arreglarlo. Por eso hacemos hincapié en que la gente respete los horarios. Hay lugares donde sacan la basura después de que pasó el camión, como si uno tuviese que andar limpiando las 24 horas, y no es así", dijo. Sobre la limpieza de los contenedores, aclaró que los que pueden asearse por los camiones están situados en la zona céntrica.

Los reclamos de los vecinos proliferan en toda la ciudad













En un sondeo realizado por UNO, vecinos de distintos barrios expusieron sus reclamos sobre todo por la saturación de los contenedores y la falta de limpieza de los mismos. "Al contenedor no solo no lo descargan sino que tampoco lo limpian y el olor con el calor es nauseabundo", sostuvo Natalia, vecina de la zona de Churruarín y Aguer, antes de llegar a Blas Parera.





Por su parte, Carina opinó: "Por la zona de avenida De las Américas, en calle Supremo Entrerriano, últimamente el camión recolector pasa día por medio, lo cual genera que el contenedor se desborde. De por sí no es suficiente, ya que hay uno para dos cuadras. Y por otro lado, la gente no respeta los días y sacan la basura los sábados o vísperas de feriados, sabiendo que no hay recolección esos días". En tanto, Romina comentó que por el barrio Juan Pablo II "pasan con suerte una vez por semana" y que "hay total abandono del municipio en esta zona".





Baltasar, quien vive en Paraná XIV, expresó: "El recolector acá pasa todos los días. Pero en algunos sectores no dan abasto los contenedores, porque es mucha gente y se recontra llenan".





Andrea indicó : "En barrio Lomas del Sur pasan cuando quieren, y los contenedores rebasan de basura". Y Estela, de Provincias Unidas y Artigas, señaló: "En mi cuadra el contenedor está en la puerta de mi casa y es un horror, dependiendo de la hora y el viento. Por el olor no se puede estar en la vereda. Con un par de vecinos siempre estamos limpiando, pero la verdad de vez en cuando de parte de la Municipalidad tendrían que pasar a asearlo".





"En barrio Los Pipos, zona Santa Lucía, la semana pasada no pasaron por cinco días, el domingo pasó el camión y es el chofer quien recolectó y tiró dentro del vehículo. No juntó todo lo del barrio, recién luego de siete días juntaron lo domiciliario y vaciaron los contenedores. En reiteradas oportunidades somos los vecinos quienes nos encargamos de la limpieza de las calles", dijo por su parte Graciela.





En barrio 240 Viviendas, en la esquina de calle Politti y Parque Nacional El Palmar vive Patricio, quien sostuvo: "No hay nada más feo que la gente mugrienta que ve el contenedor lleno y sigue tirándole basura; no les importa, total el que lo tiene en su casa que la junte".