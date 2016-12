Por los recortes, Etienot dijo que judicializará el Presupuesto

Al Presupuesto del Concejo Deliberante de Paraná le recortaron casi 21 millones de pesos, monto que se destinó a Gastos Corrientes de las distintas secretarías del Departamento Ejecutivo. A eso se le sumó un anexo donde le fija a la presidencia del cuerpo legislativo cómo debe invertir el monto destinado a Bienes de Consumo y Servicios No Personales, Bienes de Uso y Trabajos Públicos. Estas dos medidas motivaron el cuestionamiento de la viceintendenta, Josefina Etienot , quien anunció que realizará una presentación judicial.





El caldeado cierre de año para el Concejo Deliberante (CD) sumó un nuevo capítulo en la sesión de ayer. En el debate por la sanción del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para 2017, el cuerpo dio aprobación a la ordenanza por dos tercios con el voto afirmativo de los bloques de Cambiemos y UNA–Frente Renovador.





Ante esta situación, Etienot bajó al recinto y sostuvo: "Son atribuciones y deberes del presidente del Concejo Deliberante disponer de las partidas de gastos asignadas al Concejo", y añadió sobre el anexo: "Lesiona gravemente las facultades conferidas por ley a la presidencia del Concejo Deliberante".





Acto seguido habló de la ilegalidad y la ilegitimidad de esa incorporación a la norma. "También lesiona gravemente el equilibrio entre los poderes", señaló Etienot, y añadió sobre el recorte y la limitación: "No ocurrió nunca porque no puede hacerse, no es que sean originales".





Entre otros argumentos, fue en esa instancia cuando dijo: "Nosotros vamos a judicializar este Presupuesto y, a su vez, hago personalmente responsables a todos los miembros de este CD que voten este anexo por los daños y perjuicios que pueda llegar a generar a todas las empresas o personas contratadas ante la imposibilidad de cumplir con estas contrataciones previas y con esos objetivos". Por otra parte, señaló que hubiera aceptado la reducción de los casi 21 millones de pesos si lo beneficiarios de ese dinero fueran los vecinos de la ciudad.





Esta cuestión generó un intenso intercambio de posiciones entre los ediles presentes. La titular de la Comisión de Presupuesto, Claudia Acevedo (Cambiemos), afirmó: "Hicimos un trabajo serio, pensado y consensuado, y de ninguna manera avasallamos al Concejo Deliberante". De parte del oficialismo también hubo apoyo a la ordenanza aprobada y por el contrario, fueron los ediles del Frente Para la Victoria (FPV) quienes acompañaron a Etienot en el reclamo.





Consultado por esta situación, el concejal David Cáceres (FPV) dijo a UNO: "Etienot va a ir a la Justicia a hacer una presentación por la independencia de los poderes. Es la primera vez que un Ejecutivo toma la medida de quitar dinero al Concejo".





Sin embargo, aclaró: "Sin conocer todos los aspectos legales, creo que no corresponde (la presentación judicial) porque los concejales tenemos la potestad de modificar el Presupuesto y en el Concejo, el oficialismo tiene la mayoría. Yo estoy en desacuerdo con lo que hicieron y la tarea nuestra es garantizar la división de poderes. Estamos viviendo algo que nunca pasó y que tiene gravedad institucional, es un avasallamiento". Además aclaró que no hubo trabajo en comisiones más allá de dos instancias.





"Las últimas modificaciones que hace el intendente dicen que son para darle a poyo a la acción social por la realidad del país y no es toda la verdad. No solo destinan a Desarrollo social y a Derechos Humanos, sino que le dan 3 millones a la Secretaría de Relaciones Institucionales a cargo de Estela Boeykens; es la Secretaría donde el PRO tiene injerencia en el Ejecutivo y le sacaron a una para darle a otra". Así las cosas, en principio, será el viernes la próxima y última reunión del CD de este año.













***

A las 10 inicia la audiencia por los colectivos









Hoy será la Audiencia Pública por el Transporte Urbano de Pasajeros de la capital provincial. Esta instancia comenzará a las 10 y tendrá lugar en el salón Mariano Moreno ubicado en la intersección de Corrientes y Andrés Pasos. El padrón oficial de los anotados para sentar postura es de 264 personas, que participarán en el marco del llamado a licitación del servicio.

El orden del tiempo de las alocuciones -establecido en el artículo 22 de la Ordenanza N° 8.276– es de cinco minutos como máximo y desde la comuna esperaban ayer lograr concluir la actividad durante la jornada de hoy y no extenderla. Fue designada presidenta y coordinadora de la audiencia la presidenta del Consejo Económico y Social, profesora Liliana Lampan y el primer orador será el intendente, Sergio Varisco.









***

Un presupuesto superior a los 3.168 millones









El cálculo de recursos para el Presupuesto 2017 quedó establecido en la suma de más de 3.168 millones de pesos. El rubro Personal demandará una erogación estimada en 1.740 millones, en tanto que la inversión prevista para el plan de Trabajos Públicos se fijó en poco más de 968.

Para el rubro Bienes de Consumo y Servicios No Personales se destinarán más de 351,6 millones; para Transferencias, 67 millones; para Bienes de Uso, 26,3 millones; y además el rubro Pago de Intereses y Gasto de la deuda local insumirá en 2017 una erogación de 6,7 millones de pesos.

La ordenanza sancionada fija en la suma de 35,8 millones el monto a invertir en el Presupuesto Participativo; en tanto que para la atención de la Emergencia Pública en materia social contra la Violencia de Género y Femicidio, por el Período 2017 –2018, se destinarán 3 millones de pesos.

La norma fija en 5.300 la Planta de Cargos Permanentes de la Administración Municipal; en 2.800 el número de contratos de Locación de Servicios; en 980 la cantidad de contratos de Locación de Obra y en 80 el número de contratos de Horas Cátedra.

Está previsto que el Ejecutivo podrá afectar recursos propios para afrontar el financiamiento de Obras Públicas sustentadas con fondos nacionales hasta tanto se acrediten los mismos, a fin de evitar su paralización, perjuicio económico y resguardar el interés común. De realizar esta medida deberá informar al Concejo Deliberante.

El Ejecutivo también quedó facultado para ampliar el Presupuesto General de Erogaciones y Cálculo de Recursos cuando se produzcan nuevos o mayores ingresos, o sea factible la incorporación de saldos no utilizados de recursos de ejercicios anteriores y para este movimiento de dinero también tendrá que dar aviso al Concejo.