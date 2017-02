Por las muertes de 19 ciclistas en 2017 "Argentina en Bici" advirtió sobre la violencia vial

En lo que va del año murieron 19 ciclistas en Argentina y las organizaciones que militan el uso de la bicicleta lanzaron un documento en donde explican la situación y reclaman por medidas urgentes a los estados municipales y provinciales de todo el país.

"Argentina en Bici, una unión de 33 organizaciones de la Sociedad Civil de todo el país, que nos juntamos con una misma inquietud, consideramos la bicicleta como una herramienta de transformación social, creemos que las ciudades deben ser para las personas, porque es el ámbito donde todos convivimos y esto se debe dar de manera no violenta. La violencia vial es un hecho cotidiano a tal punto que no se reflexiona en la conducta que tenemos cuando nos movemos en las calles. Todos formamos parte del problema, sabemos que hay una raíz cultural, sabemos que todos debemos aprender a convivir en el espacio público, que es una tarea de todos, defendemos la calle como el espacio donde, en la convivencia, podemos expresarnos con actos cotidianos, descalificando o incluyendo al otro, en definitiva, haciendo comunidad o discriminando", redactaron abriendo el comunicado.

"Pensamos que la forma de revertir esta manera de relacionarnos en las calles es con una política activa, que contemple infraestructura adecuada a cada situación particular y otro tipo de intervenciones según el caso. Coincidimos todos que no debemos aceptar ninguna muerte en siniestros viales, ya que todas son evitables y en este sentido responsabilizamos de esto a la falta de políticas públicas por parte de nuestros gobernantes para abordar esta problemática".





El año arrancó mal para peatones y ciclistas: "Más allá de estas cuestiones que nos inquietan y nos llevan a pensar y preparar campañas para el mediano plazo, nos preocupa y moviliza a todos la disparada de muertes de ciclistas y peatones en lo que va del año, muertes de los más vulnerables de la calle, siempre en manos de conductores motorizados, constituyendo crímenes viales que no deben pasar desapercibidos".





"En Argentina estamos viviendo una etapa de crecimiento del uso de la bicicleta por parte de personas que comprenden que subirse a la bici les trae beneficios a su salud, a la salud de la ciudad y por ende a la salud de los demás. Nuestro trabajo cotidiano de muchos años da sus frutos, empujado por una situación de colapso del espacio público por parte del auto particular. Nos provoca una inmensa impotencia cada muerte y cada lesión de personas por el hecho de ser más vulnerables que otras y de no ser tenidas en consideración por parte de políticas de estado que garanticen el cumplimiento de su derecho a la movilidad y de compartir las calles de manera segura", alertaron desde la organización Argentina en Bici.













Bajar la velocidad en entornos urbanos





"Creemos que es urgente adoptar medidas a nivel local por parte de los municipios del país para discriminar Zonas 30, donde la velocidad no pueda ser superior a 30 km/h, ya que más allá de este límite no es posible evitar un atropello o siniestro y a medida que la velocidad aumenta también lo hace el porcentaje de muertes en siniestros. Pedimos que se cambie la ley marco nacional donde se establezca una reducción de la velocidad máxima en calles de 40 km/h que existe actualmente a 30 km/h y en el caso de las avenidas reducir de 60 km/h a 50 km/h".





Alcohol cero al volante o manubiro





"Es importante no ser tolerantes en este punto, los conductores que matan en estado de ebriedad son asesinos, saben que no pueden conducir bajo sus efectos y debe ser penalmente responsables, en este sentido creemos que los controles deben ser exhaustivos y cotidianos, para que los conductores sepan que corren un riesgo de perder su carnet de conducir y de pagar cuantiosas sumas de dinero. De la misma manera exigimos controles de narcolemia".





Celular cero al volante o manubrio





"Conducir hablando o comunicándose por mensajes de texto con el celular es el equivalente a conducir con el doble de alcohol en sangre de lo permitido, sin embargo no es percibido como un riesgo, no es controlado y mucho menos castigado. Esto debe ser considerado un hecho grave y una conducta culposa en caso de siniestro vial".





Respeto al ciclista en adelantamientos

"Se hace indispensable que se comunique adecuadamente la obligatoriedad de sobrepasar a un ciclista de manera segura, dejando al menos 1,5 metro de distancia lateral. Observamos muchas muertes en siniestros por este motivo. Exigimos campañas a nivel nacional sobre este y otros puntos causantes de muchas muertes a lo largo de nuestro país".





Optimización de estadísticas





"Desde ABi tenemos que hacer un trabajo artesanal para recabar la información en relación a la estadísticas de muertes por siniestros viales, también observamos que no se tiene en cuenta la inmensa cantidad de personas que no mueren pero quedan con secuelas y discapacidades que las inhabilitan de por vida, generando un perjuicio importante tanto en las familias directas como en la comunidad en general. Exigimos al gobierno nacional que organice la manera de poder contar con información fehaciente y así poder pensar la manera de comunicar y abordar las distintas problemáticas causantes de estas muertes e inhabilitaciones".





Bicicletas Blancas

"Proponemos a todos los ciudadanos y organizaciones de las distintas ciudades del país sumarse a esta manera de visibilizar las víctimas fatales colocando una bicicleta pintada de blanco en memoria de la persona fallecida.

En lo que va del año llevamos contabilizadas 19 muertes de ciclistas a lo largo del país, seguramente nos falten más datos, pero nos interesa recalcar que no es un número, son personas que han dejado un hogar sin su existencia y que salieron un día de sus casa con toda la vitalidad y salud que nos da la bici en su uso cotidiano y en un instante murieron víctimas de un conjunto de causas de las que por lo general no son ellos responsables. Todas muertes evitables, y lamentablemente no tenemos la cifra de personas con secuelas graves de distinto tipos de discapacidad, aunque sabemos por cifras de otros países que es varias veces superior a la de muertes".





Debemos considerar a la bicicleta como un modo de movilidad democrático, que no distingue ingresos económicos, clases sociales, edades ni géneros. Somos los más vulnerables en la calle y exigimos que se respeten nuestros derechos de manera urgente, haciendo valer las leyes que ya existen y no se respetan y poniéndonos a trabajar para legislar a tal efecto los aspectos que no estén contemplados.





"Exigimos que se nos de voz y se escuche nuestra opinión antes de definir cualquier tipo de política en relación a estas problemáticas, no somos improvisados, somos los que estamos todos los días encima de una bici pedaleando las calles, viviendo y sufriendo el tránsito cotidianamente y creemos que tenemos mucho para aportar, nos genera mucha impotencia tanto el hecho de contar muertes como de sufrir ciertas políticas erradas y la ausencia de muchas que consideramos necesarias".





Ciclistas fallecidos en Argentina en el transcurso del 2017





Juan Domingo "Pato" Ponce, Buenos Aires, 68 años; Carlos Salinas, Mendoza; Juana Salinas, La Rioja, 74 años; Luis Alfredo Coronel, Santiago del Estero, 63 años; Carlos Pfeiffer, La Pampa; Walter Federico Goncálvez, Corrientes, 25 años; José Hilario Chena, Buenos Aires, 84 años; Juan Alberto Muñoz, Mendoza, 69 años; Ciclista hombre sin datos, Salta; "Loly" Acuña, Santiago del Estero; Claudio Albornoz, San Juan, 38 años; Gabriel Criado, Santa Fe, 28 años; Cesar Pereyra, San Juan, 74 años; Liliana Arena, Buenos Aires, 60 años; Gustavo García, San Juan, 51 años; Hugo Rubén Quinteros, Tucumán, 67 años; Ana Lin, Santa Fe, 40 años; José Luis Maciel, Buenos Aires, 53 años; Nataly Pérez Villalba, Salta, 2 años.