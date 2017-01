Por falta de pruebas, se caerá el proceso de juicio político contra Mizawak

Días cruciales en materia de negociaciones se viven en el ámbito de la Cámara de Diputados, más precisamente puertas adentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Poderes, Peticiones y Reglamento de la Cámara baja, cuyos integrantes realizan la valoración de la prueba que había sido requerida a diferentes estamentos tras el pedido de juicio político contra la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Claudia Mizawak, que habían formulado un grupo de abogados y dirigentes. El escenario revela, por lo menos, un cada vez mayor convencimiento entre los legisladores acerca de la poca consistencia de la prueba examinada, lo que haría "naufragar" la acusación cuando se convoque a sesionar el 11 de enero. En un sondeo entre fuentes con conocimiento de causa, UNO pudo determinar que el motivo principal para que sea rechazado el pedido de enjuiciamiento a Mizawak surge de que, en el caso de la magistrada, no se advierte una conducta irregular sostenida en el tiempo, a diferencia de lo que sí se había acreditado con el suspendido vocal del máximo tribunal entrerriano Carlos Chiara Díaz. En otras palabras, la comisión investigadora pudo establecer que Mizawak en el ejercicio de sus funciones no tuvo un nivel de ausencias tan significativo y de tanta magnitud como para reprocharle un mal desempeño. "Fueron alrededor de un tercio de lo que tenía Chiara Díaz", se escuchó decir por lo bajo en los pasillos de la Legislatura.

También se puso de manifiesto que sus viajes fueron realizados con diferentes fines, como por ejemplo para hacer gestiones en representación del Superior Tribunal de Justicia. En cuanto a la acusación más grave que enfrenta la presidenta del alto cuerpo, que la vincula con una supuesta participación en sociedades comerciales con el exgobernador Sergio Urribarri, los diputados no habrían encontrado elementos contundentes pese a los oficios remitidos a la Inspección General de Justicia y a la Dirección de Inspección de Personería Jurídica de la Provincia, entre otros organismos consultados.





Cambiemos la acusará

El bloque de Cambiemos en la Cámara baja está trabajando en un dictamen que se conocerá el martes, cuando se vuelva a reunir la Comisión de Juicio Político en Diputados. Más allá de que no se lo quiera reconocer públicamente, la oposición acusará a la exfiscal de Estado basándose en la denuncia por la utilización de viáticos y a su vez por haber autorizado viáticos al vocal Chiara Díaz en su carácter de presidenta del máximo cuerpo, se confió a este medio.

Por ser un bloque minoritario en el recinto, lo que lo obliga a tener dos tercios para avanzar con la acusación, el espacio político sabe que la votación será para frenar el proceso de enjuiciamiento a Mizawak.

Además de las causas por su presunta participación en sociedades comerciales y la autorización de viáticos para uso personal y de otros miembros del STJ, a la jueza también la denunciaron por la manipulación de la causa Arralde, por la resonante causa del robo de armas en Tribunales y por la percepción de sobresueldos. Estos -para Cambiemos- son motivos suficientes para acusarla, y que sea el Senado constituido en Corte de Justicia el que investigue si existen causales importantes para destituirla.





Viáticos y licencia

Un grupo de asesores designado por la oposición está abocado a la producción de la prueba que se fue recabando desde el 14 de enero. Si bien desde el bloque opositor consideraron de gravedad el manejo que se hacía de los viáticos, también pusieron la lupa en el pedido de licencias. En este punto, Cambiemos reconoció que Mizawak registró en todo el período investigado menor cantidad de licencias que Chiara Díaz, lo que no la exime de responsabilidades. Para avanzar en la pesquisa, también se solicitaron informes de sus viajes al exterior. "No se la va a poder acusar, porque se necesita de la mayoría especial. La oposición no la tiene, ni siquiera tiene la mayoría simple", se animó a decir otra fuente consultada.

Los legisladores de Cambiemos habían expresado en su momento -mediante una nota- el malestar por la demora en la entrega de documentación e informes requeridos al Superior Tribunal de Justicia. "Llegaron en forma más lenta de lo esperado e incompletos", cuestionaron.





Lo que puede pasar

El martes a las 11 está programada en Diputados la reunión de la Comisión de Juicio Político, al cumplirse el plazo de 30 días para la producción de pruebas previsto en la Constitución provincial. Allí seguramente se conocerá el dictamen de cada uno de los bloques, que definirá buena parte de la suerte de la sesión que está convocada para el miércoles.

Para que se logre el quórum necesario para sesionar, se requiere la presencia de 25 diputados. Aunque después se deberá cumplir con la votación -de al menos 23 legisladores- aceptando o rechazando el dictamen en el marco del proceso de juicio político.

Se descuenta que habrá disparidad de opiniones, pero en definitiva el Frente Para la Victoria hará valer su mayoría en la composición de la Cámara, por lo que Mizawak evitará ser destituida de su cargo.

* * *

03 fotocirculo1.jpg Parece evitar la destitución Claudia Mizawak es una de las figuras principales de la familia judicial en Entre Ríos. Designada para el máximo tribunal por el entonces gobernador Jorge Busti, y luego de haberse desempeñado como fiscal de Estado, hoy ocupa el cargo jerárquico más alto en la Justicia entrerriana. Denunciada por un grupo de abogados y dirigentes en base a los dichos del vocal Carlos Chiara Díaz durante su descargo ante Diputados, presentó un escrito ante la Comisión Investigadora pidiendo que su denuncia se abra a prueba. De ese modo buscó que se esclarezcan las acusaciones en su contra y pidió que no se rechace in límine la presentación formulada.

* * *