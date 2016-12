Por errores propios y cuestiones extras

El final de la película tuvo el mismo desenlace. Belgrano quedó eliminado en semifinales. Como sucedió en el primer certamen de la temporada la despedida en el Torneo Federal B fue en la definición por penales. Los jugadores del Mondonguero fallaron desde los 12 pasos. La ilusión Albiceleste se apagó en cancha de Ben Hur de Rafaela.





La falta de precisión no solo quedó expresado en esta instancia. A lo largo del torneo el equipo no reflejó en el marcador en medida a lo que hizo dentro del campo de juego. A su vez sufrió polémicos fallos arbitrales que lo privaron de acceder a la última fase. En Paraná fue invalidado un gol anotado por Luis Flores. En Rafaela, uno convertido por Gerardo Bruselario.





"Me queda una sensación de dolor y angustia porque fuimos superiores, y de bronca porque estoy cansado de que nos anulen goles", se quejó el entrenador de Belgrano, Daniel Veronesse, en diálogo telefónico con Ovación desde su Rafaela natal.





"El equipo hizo todo para ganar, no pudo, pero también no lo hicieron poder. Futbolísticamente no estamos preparados para llegar a la final, pero los detalles también nos impidieron poder hacerlo" añadió.





Más allá de masticar el sabor de la derrota, hay tranquilidad en el DT. Durante todo el certamen tuvo que superar varios obstáculo. Contó con un plantel más reducido que en el anterior campeonato. Sufrió bajas de jugadores clave durante el desarrollo del torneo. El equipo sorteó las piedras que se le presentaron en el camino. Le alcanzó para igualar la campaña.





"Es muy egoísta decir que una campaña es mejor que la otra porque las dos tuvieron sus particularidades. En el torneo pasado tuvimos una segunda rueda brillante y Rivadavia de Lincoln era un rival de fuste. Además perdimos en el partido final a nuestro goleador. Este torneo lo hemos consumado con mucho esfuerzo y sacrificio, pero evidentemente tengo que creer que fuimos superior a los rivales. Terminamos con un invicto de 14 fechas, 12 partidos con el arco en cero y nos vamos con un sabor muy agridulce porque en definitiva no ganamos nada", se lamentó.





A pesar que no el buen trabajo no le permitió realizar el salto de categoría, le alcanzó para afirmar bases de cara al futuro. "El club me deja la tranquilidad de decirle que el camino está hecho. Hay muchos jugadores que el club posee que hoy tienen la chance de estar apuntalados en un torneo profesional. Además por segunda vez el equipo de liga llega a una final con jugadores propios y el fútbol del club siguiendo esta línea está garantizado", aseveró.





La solidez defensiva fue el gran atributo que potenció a Belgrano. En 18 encuentros recibió 10 conquistas. Por contrapartida, la falta de gol fue del talón de Aquiles. Fueron 20 los tantos que convirtió, pero en nueve partidos (la mitad de los que disputó), no logró inflar la red.





"Las estadísticas nos matan y refleja que tuvimos escasez de gol. Hemos generado mucho más que el rival durante el torneo. En estos dos partidos con Ben Hur hemos generado entre cuatro y cinco situaciones netas mientras que el rival apenas uno, dos, pero estuvimos errado en la definición. Le doy la posibilidad de entender que nos faltó peso dentro del área. De cualquier manera tenemos trabajo porque este campeonato aparecieron las pelotas parada como no sucedió en el torneo anterior y de pelota parada nos anularon varios goles", concluyó.









***

Lo que viene





La tercera es la vencida. Veronesse tiene un año más de contrato en Belgrano. En el 2017 buscará la revancha. "Le dije a los jugadores antes de subirnos al micro que no hay dos sin tres y vamos por la tercera oportunidad y esta tiene que ser la vencida. Así le dije a mis compañeros de trabajo y así lo siento".