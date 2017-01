Por deudas con el plantel, Unión no inició su pretemporada

En declaraciones a La Oral Deportiva, el dirigente del club santafesino explicó que a la AFA le deben "cero pesos" y que la institución que rige el fútbol argentino prometió pagos pero debe "millones de pesos".



"Los jugadores están en su derecho de tomar medidas", dijo Spahn, al tiempo que agregó: "Los jugadores me dijeron que no van a entrenar hasta que llegue la plata... que sería en fin de febrero"



Además, se refirió a la crisis que vive la AFA y afirmó que la Comisión Normalizadora "hizo desastres. Esto pinta muy mal, no hay dinero".