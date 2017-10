Sabbioni intimó a todos los directores a mejorar el trabajo y amenazó con cambios

La reunión con los responsables de áreas de Limpieza, Barrido, Parques y Paseos y las restantes operativas para el mantenimiento de la ciudad se hizo hace pocos días. En el cóclave Sabbioni les informó oficialmente que comenzó el tiempo de descuento.





Por lo que UNO pudo saber, la reunión fue bastante subida de tono, y en todo momento Sabbioni tuvo la última palabra por la contundencia de los reclamos y las pocas respuestas de los responsables de algunas unidades municipales.





"Todos los días tenemos nosotros que poner la cara por lo que ustedes no hacen o no pueden hacer o porque no pueden manejar el personal, por eso, si no están capacitados para trabajar y hacer trabajar, acá va a haber cambios", les dijo con tono firme.





Sabbione estaba molesto porque en algunas áreas no habían salido los camiones a trabajar porque no había choferes. El dirigente radical puso el grito en el cielo cuando se enteró y le exigió soluciones a la brevedad a los titulares de las áreas. "No puede ser que esto pase. No pretenderán ustedes que yo tenga que venir a controlar el listado de choferes, quiénes son, y si tienen carnet de conducir", reclamó el funcionario luego de conocer que por problemas con la documentación hubo unidades que no habían salido a cumplir con las tareas.

Finalmente, el responsable de las áreas de Limpieza les dejo en claro: "Se terminó el tiempo de la espera, área que no funcione, se tomarán las medidas necesarias para que se trabaje y no me importa si el director es amigo o dirigente, esto va a cambiar pese a quién le pese".

El mensaje fue claro y directo, y el propio Roberto Sabbioni como titular del Centro de Integración de Servicios se los hizo saber de su propia boca: "Muchachos sin en menos de un mes no cambian o ajustan lo que hay que ajustar en las áreas de Limpieza, vamos a empezar con los cambios políticos en las direcciones".