Pedirán 2 años y medio de cárcel para Allende

El defensor del dirigente sindical, consideró que la acusación "no re- úne los requisitos de la ley ritual" y que "al defenderse mi representado entiendo que ese fue el momento de haber objetado algún tipo de observación respecto del hecho". De este modo no realizó ninguna objeción técnico-jurídica del proceso. Ofrecimiento de prueba En la continuidad de la audiencia, que comenzó demorada por un trámite particular del defensor Rodríguez Allende, la Fiscalía ofreció los testigos que llevará al debate, en caso de que se haga lugar a su pedido. Piérola propuso a Martín Carboni, denunciante y víctima de la intimidación; a Héctor Perruchena, apoderado legal de La Voz SA, quien es el firmante de la nota mediante la que se remitió a Fiscalía el audio con la entrevista completa que se emitiera al aire por la FM paranaense. Entre las pruebas instrumentales, se ofrecerá el DVD con de la denuncia videograbada del periodista, en la cual se dio a conocer el hecho; en segundo lugar, el DVD con el audio de la entrevista radial completa entre Almará y Allende; además se aportará el DVD con la declaración grabada del diputado del PJ y el Legajo Nº 5.691, que lleva el fiscal Alejandro Cánepa, donde se investiga la presunta irregularidad en contrataciones en el Ministerio de Salud.





En este punto, el juez Mayer quiso saber el motivo de la incorporación de este material de prueba, a lo que el fiscal respondió: "La intimidación que realiza Allende se da en un contexto y es la previa investigación que realiza el periodista Carboni respecto de contrataciones irregulares en el Ministerio de Salud. Sobre eso hace referencia Allende en su declaración de imputado. Por esta razón solicitamos la inclusión de este legajo, que está en plena investigación", fundamentó el fiscal. En cuanto a la prueba de carácter documental, el funcionario precisó que se incorporarán notas periodísticas de Carboni publicadas en las siguientes fechas: 20 y 27 de abril, 30 de mayo y 30 de junio de 2017.





En este nuevo punto, el defensor expresó que no se opondría al ofrecimiento de prueba de la Fiscalía, aunque dijo que no compartía la valoración del hecho. "De ninguna manera surge que el diputado provincial José Allende haya querido amedrentar a este periodista. Más allá de esta observación, las pruebas que han sido ofrecidas no la vamos a observar. Esto no significa que comparta las entidades que haya hecho el fiscal, ni tampoco va a compartir el delito que se le endilga al diputado Allende", apuntó el letrado en la audiencia realizada en Tribunales.

La Fiscalía solicitará una condena de ejecución condicional de dos años y medio de prisión, más la realización de tareas comunitarias, para el diputado provincial (FPV-PJ) y secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) José Ángel Allende, en una causa que lo tiene como imputado por amenazas contra el periodista Martín Adrián Carboni. Además, se requirió un informe actualizado del Registro Nacional de Reincidencia para evaluar la modalidad del cumplimiento de la pena. El pedido se conoció ayer en la audiencia de remisión a juicio presidida por el juez de Garantías, Mauricio Mayer, junto al representante del Ministerio Público Fiscal, Álvaro Piérola, y el defensor del legislador, Marcos Rodríguez Allende. En esta instancia, el fiscal informó al juez que Allende fue imputado por el delito de coacción previsto en el artículo 149 bis, segundo párrafo, del Código Penal.