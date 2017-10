Macri quiere arrancar octubre ganando y hoy va a Corrientes

En tanto, detalló que se espera el arribo de Macri en horas de la tarde, después de las 17, según lo programado, primero a Concepción, donde encabezará el acto institucional, y más tarde en Mercedes, a 250 Kiló- metros de la ciudad de Corrientes, para el acto político. Por la noche, según informó Vignolo en diálogo con la prensa, Eco+Cambiemos cerrará su campa- ña en el Club San Martín, de la capital correntina, en un acto con Colombi y los candidatos a la gobernación Valdés y Canteros, además de los postulantes a legisladores provinciales. Importante, en la coyuntura La provincia litoraleña es una de las que más veces ha recibido la presencia del Presidente de la Nación , y de importantes funcionarios, tal el caso de Marcos Peña que se sumó a la campaña con anuncios de obras la semana pasada. El impacto de un triunfo del delfín de Colombi sería un espaldarazo decisorio para Cambiemos, según estiman en el gobierno.

Una derrota, sin ser determinante, podría ser un mal augurio. Competirán las alianzas "Corrientes Podemos Más", que encabezan Carlos Camau Espínola y Eugenio Nito Artaza, Encuentro por Corrientes+Cambiemos, de Valdés y Canteros; y el partido "Proyecto Popular", una vertiente del macrismo que encabeza Sebastián Ríos Brisco junto a Lorena Macri, quien tiene un parentesco lejano con el Presidente. La elección de Corrientes (junto con Santiago del Estero las dos provincias donde se elige gobernador este año) es una de las más importantes del año para Cambiemos también porque que pone en juego una de sus cinco gobernaciones.





"Ya se probó el cambio, y mirá cómo nos va"





La candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, mencionó ayer a Mauricio Macri como "un presidente empresario", durante un acto proselitista en Lanús La ex presidenta también les dijo a los bonaerenses que el 22 de octubre, en las elecciones generales, "hay que cambiar, porque ya se probó el cambio y fue para peor, ya que sacaron lo que estaba bien y empeoraron lo que había que mejorar". En un discurso corto, pero con un abanico de cuestionamientos a la gestión de Macri, Cristina Kirchner tuvo un ida y vuelta permanente con los militantes y vecinos en Villa Caraza, que, ante la consulta de la ex mandataria sobre cual era la situación actual respecto a la inflación, al trabajo, a los medicamentos y a la inseguridad, contestaban a los gritos: "Peor". Ante las reiteradas respuestas del público en contra deCambiemos, Cristina reflexionó: "Claro que las cosas cambiaron, pero para peor porque sacaron lo bueno y empeoraron lo que había que mejorar. Pero siguen hablando del cambio. Este 22 de octubre, hay que cambiar. Ya se probó y mirá como nos va. Peor con la inflación y ahora el trabajo es un problema", señaló la candidata de Unidad Ciudadana, que además cargó sus tintas sobre los funcionarios del Gobierno al afirmar: "Unos pocos se apropiaron del Estado para hacer sus negocios". Luego añadió: "Deberían decirle a este presidente empresario que los derechos no se regalan, se ejercen y el Estado es el garante". Durante su discurso, la ex mandataria también se refirió a la detención de una mujer por besar a su esposa en la estación de trenes de Constitución y fustigó: "¿Y dicen que son el cambio y la modernidad?"





Massa criticó al gobierno por el endeudamiento





El candidato a senador nacional Sergio Massa (1País) criticó ayer los niveles de endeudamiento del país y el pedido de autorización para tomar nueva deuda contemplado en el proyecto de presupuesto 2018. "Si no corregimos el rumbo, vamos a terminar con una deuda impagable como la que terminó en default. Macri quiere un Estado débil al servicio de las grandes corporaciones y Cristina quiere un Estado prepotente del pasado al servicio de su propio partido", sostuvo el diputado nacional.





El proyecto de presupuesto, que se trataría recién en diciembre, con la nueva composición legislativa, contempla tomas deuda por 46.500 millones de dólares. Si se aprueba, la deuda habrá crecido 120.000 millones de dólares desde diciembre de 2015. "Este modelo desalienta la creación de empleo y la cultura del trabajo. ¿Cuál es el plan del gobierno para resolver la pobreza?¿Aumentar tarifas? ¿Seguir endeudando irresponsablemente al país? Hasta ahora no hubo medidas importantes para beneficiar a la clase media", señaló Massa al recorrer el barrio Santa Brígida, en la localidad bonaerense de San Miguel. "Mientras el gobierno beneficia con sus medidas al sector energético, al mercado financiero y a los bancos, nosotros defendemos a las PyMEs, y a los trabajadores", afirmóel tigrense.





Desde San Miguel, una zona donde el massimo consiguió los peores resultaos en las primarias de agosto, Massa reiteró el reclamo de un debate protagonizado por los candidatos. "Discutamos ahora si vamos a bajar impuestos para promover la creación de trabajo argentino o vamos a seguir liberando las importaciones para crear trabajo chino", desafió.

Eso explica, según los dirigentes justicialistas que la Nación haya puesto todo elk "aparato" en favor d Colombi, a quien no consideran un macrista puro ni much menos, pero cuyo destino resulta hoy importante para el oficialismo nacional. Los electores autorizados para votar totalizan 810.688 ciudadanos que sufragarán en 2047 mesas En las elecciones primarias del 13 de agosto votó el 74% del padrón, pero se espera que este fin de semana la participación trepe al menos al 80% de los habilitados.