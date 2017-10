Fuerte apoyo a candidatos del PJ

Trabajaremos con un fuerte compromiso junto al gobernador y con otros legisladores en la provincialización de Salto Grande para que paguemos la energía al mismo costo que los ciudadanos de Buenos Aires". "Queremos que nos dé a los entrerrianos la parte que nos corresponde por lo que aportamos al sistema eléctrico. Nuestra provincia ha sido postergada y queremos ir a trabajar para corregir esa asimetría" dijo. "Nuestro compromiso es trabajar para que a los entrerrianos no nos quiten un peso de la coparticipación, para que los recursos de Entre Ríos sigan siendo de los entrerrianos" y agregó: "Impediremos el avance de la flexibilización laboral y de la reforma del régimen previsional. En definitiva, queremos ser los diputados de esta provincia y no los diputados del presidente Macri, que solo lo van a acompañar en todo lo que será pérdidas de derechos, ajustes y retrocesos en términos de calidad de vida. Díganle esto a la gente con total sinceridad".





Momentos antes, el vicegornador de la provincia Adán Humberto Bahl, abrió el acto agradeciendo la presencia de los militantes y expresó: "Estamos acá para respaldar a nuestros candidatos, para decirles que Paraná los va a ayudar a llegar al Congreso, porque necesitamos que el peronismo se haga escuchar cuando tengan que pelear leyes claves para el país y para la provincia". Y agregó: "Es mentira que el ajuste y la reforma laboral empezarán el 23 de octubre. El ajuste comenzó en diciembre de 2015. Y también es una mentira la revolución de la alegría; alegría no es desocupación, no es pérdida de derechos ni es represión; alegría no es tarifazo", y preguntó: "¿Cuántos derechos más vamos a dejar que nos quiten? No permitamos que maltraten a la gente.





Salgamos ahora a pelear por lo que creemos que vale la pena, por lo que creemos que es justo". Otras definiciones Una de las candidatas de la lista del oficialismo, Claudia Gieco, llamó a reforzar la unidad dentro de las filas del peronismo entrerriano. "Necesitamos un peronismo unido, como lo está demostrando Paraná acá en este acto. Tenemos que recuperar los municipios y recuperar nuestro país", sentenció. La diputada nacional e integrante de la lista 2, Carolina Gaillard, pidió aunar esfuerzos para frenar el ajuste del Gobierno. "Este acto nos da la energía que necesitamos para seguir recorriendo la provincia. Gracias Beto y gracias a todos los dirigentes y militantes de Paraná. Necesitamos esta fuerza para luchar por nuestros derechos. No podemos bajar los brazos. No dejemos que nos de vergüenza lo que somos", manifestó.

El Club San Martín de Paraná se llenó de militantes de todos los barrios de Paraná en respaldo a los candidatos del Frente Justicialista Somos Entre Ríos. El encuentro en el barrio Gazzano le puso calor a la campaña de cara a las legislativas del 22. El primer candidato a diputado nacional, Juan José Bahillo, comenzó su discurso con una reflexión: "Antes que nada, déjenme preguntarle a la ministra de Seguridad ¿dónde está Santiago Maldonado". Y continuó: "Los diputados de Somos Entre Ríos vamos a trabajar por los entrerrianos para el desarrollo de nuestra provincia.