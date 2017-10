En Agmer ya se largó la campaña

Bajo este lema, la lista Integración reafirmó su compromiso con los trabajadores de la educación y sostuvo su voluntad de continuar el camino recorrido desde 2011, que lleva como banderas la estabilidad y titularidad de los cargos docentes, la defensa de los salarios y la defensa de la Ley de Jubilaciones y el derecho a la vivienda propia de familias docentes.





Pagani destacó la labor realizada por sus compañeros a lo largo de seis años de trabajo, especialmente de la conducción actual encabezada por Fabián Peccín, y resaltó el carácter federal de la lista Integración -que abarca a 13 departamentos de la provincia-, al igual que "la profunda renovación en la elección de los candidatos que integran la lista, quienes representan todos los niveles educativos (Inicial, Primario, Secundario, superior y superior universitario)". Por su parte, Delaloye distinguió la tarea de todos los miembros de la lista y valoró la convicción con la cual se asume el compromiso diario de la defensa de los derechos de los docentes y la educación pública. "Vamos a triunfar y esto con militancia, con mucha fuerza, porque sé que tenemos un equipo muy comprometido en todos los lugares y en todas las seccionales. Estamos luchando cada día más por estabilidad, por más concursos de oposición y nuestra prioridad es escuchar al colectivo docente, ese es el mayor compromiso y nuestra responsabilidad", indicó la candidata.

En el acto realizado en el Salón de La Friulana, el candidato a secretario general manifestó la necesidad de fortalecer la unión de los trabajadores en este contexto político de incertidumbre, y expresó: "Necesitamos mucha perseverancia y decisión, vienen tiempos bravos, pero si somos valientes y decididos vamos a lograr los objetivos que nos proponemos. No debemos desunirnos, no debemos dividirnos, no debemos desalentarnos y debemos pelear por más escuela pública, por más derechos y por más sueños cumplidos".