Cumplimiento de los candidatos locales con la Declaración Jurada

La Fundación Directorio Legislativo realizó un análisis sobre los candidatos que cumplieron con la Ley de Ética Pública para estas elecciones legislativas, quiénes presentaron y quiénes no sus declaraciones juradas (DD.JJ) de patrimonio e intereses ante la Oficina Anticorrupción, al cumplirse el plazo establecido por dicho organismo.

En las elecciones de 2015, menos de la mitad de los candidatos (el 40%) habían cumplido con la obligación de presentar sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción; en esta ocasión, el 74,65% de los candidatos (tomando los primeros cinco de las listas) cumplieron con la presentación.

Se destaca el caso de la provincia de Entre Ríos, la única de las 22 relevadas (San Luis y Tierra del Fuego quedaron excluidas, ya que aún no habían oficializado sus listas) donde la totalidad de sus candidatos a diputados nacionales presentaron la Declaración Jurada.

De un total de 528 candidatos relevados, el 66,3% cumplió con la normativa que desde 1999 obliga a los legisladores a presentar esta declaración y, con la modificación de la ley de Ética Pública en 2013, también lo hace extensivo a los candidatos que superen las PASO.

Al no estar publicada la información en la Oficina de Anticorrupción, el Directorio Legislativo tuvo que hacer un control candidato por candidato para relevar los primeros cinco de las listas (para aquellos que tuvieran más de cinco bancas a ocupar) de 22 provincias. De este modo, y tomando esta medida de análisis, se evidenció un incremento del 26,3% en el cumplimiento de esta obligación con respecto a las elecciones pasadas llevadas a cabo en 2015.

Promoviendo la publicación de información y el control ciudadano, desde el Directorio Legislativo llevaron a cabo una campaña junto a change.org en la que diferentes ciudadanos y personalidades de ocho distritos electorales distintos (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán), convocaron a la ciudadanía a pedir a los candidatos a diputados y senadores nacionales que cumplan con la ley y presenten sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y sean #CandidatosTransparentes.

La campaña estuvo vigente durante dos meses, desde la previa de las PASO hasta el cumplimiento del plazo dispuesto por la Oficina Anticorrupción, y reunió más de 10.000 firmas ciudadanas en total.

En esas ocho provincias en las que se realizó la campaña (excluyendo San Luis, ya que aún no ha oficializado sus listas) el 74,65% de los candidatos (tomando los primeros cinco de las listas) cumplieron con su obligación, respondiendo de este modo al pedido ciudadano de mayor transparencia. En las provincias restantes (exceptuando a Tierra del Fuego que aún no ha oficializado sus listas) en las que no estuvo activa la campaña, la tasa de cumplimiento de los candidatos fue del 62,4% , lo que evidencia una mayor rendición de cuentas por parte de los candidatos en los casos en los que la ciudadanía ejerció su control solicitándoles su cumplimiento.

En las DD.JJ. se puede encontrar toda la información sobre las propiedades, autos, acciones en empresas privadas, bonos y títulos del tesoro, ingresos anuales, estado de las cuentas bancarias de los postulantes.