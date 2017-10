Concejala propone una consulta popular por el Parque Tecnológico

El Congreso o Presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrá convocar a consulta popular no vinculante. En este caso el voto no será obligatorio. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular".





Con argumentos similares a los dispuestos en la Carta Magna, la Constitución de la Provincia de Entre Ríos reformada en 2008 incorporó un artículo referido a la participación de la ciudadanía cuando se trate "de asuntos de trascendencia para los intereses de la provincia". En otra de sus disposiciones, el artículo 50 establece el alcance de la intervención de la Legislatura para el encuadre legal de este tipo de iniciativas. "La Legislatura podrá someter a consulta para su sanción, reforma o derogación un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada ni versar sobre temas inhabilitados para la iniciativa popular. Serán convocados a expedirse obligatoriamente, en comicios especiales, todos los habitantes habilitados para sufragar con dos años de residencia en la Provincia. El voto afirmativo del proyecto por la mayoría de los sufragantes, lo convertirá en ley y su promulgación será automática.





El Poder Ejecutivo podrá someter a consulta no vinculante todo asunto de interés general. El voto no será obligatorio. Los departamentos deliberativo y ejecutivo municipales, pueden convocar a consulta popular, vinculante o no vinculante, en la forma prevista en el presente artículo o en su carta orgánica", se estipula. En el referido proyecto, la edil Fadel recordó que en marzo de 2005 la Legislatura provincial sancionó la ley 9610 creando el Instituto de la Consulta Popular. La norma establece "la incorporación y reglamentación en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos, del Instituto de la Consulta Popular, conforme a los principios y prerrogativas acordadas a las provincias por la Constitución Nacional...". Por otra parte, la representante del Frente Renovador en el Concejo local también recordó que otra de las normas vigentes -para este caso- es la Ley Orgánica de los Municipios 10027 modificada por 10082.





En sus puntos principales indica que el intendente tiene atribuciones para llamar a consulta popular y que este mecanismo será dispuesto "mediante una ordenanza sancionada por los dos tercios de los miembros del Concejo Deliberante".

La concejala paranaense Silvina Fadel (UNA Frente Renovador) impulsó un proyecto de Comunicación referido al emplazamiento del Parque Científico Tecnológico en el Nuevo Parque Varisco, que propone acordar con los presidentes de los bloques políticos que tienen representación en el Concejo Deliberante de Paraná el llamado a una consulta popular a los vecinos de Paraná, sobre el lugar de emplazamiento del parque científico. En la fundamentación de la propuesta se alude a la legislación vigente que contempla esta posibilidad, empezando por el artículo 40 de la Constitución Nacional que establece que el "Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática.