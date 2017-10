ATER recaudó en todo 2017 varios puntos por encima de la AFIP

La conducta tributaria de los entrerrianos y la labor del organismo recaudador, adquieren mayor relevancia si se consideran la interrupción y demoras en el financiamiento de numerosas obras y programas por parte del gobierno nacional en territorio provincial ya que permitió sostener la continuidad de obras y programas sociales y de salud con fondos netamente provinciales. La evolución de la recaudación a cargo de la ATER al cierre de setiembre de 2017 marcó un incremento del 47%, en relación al mismo mes del año anterior. Para el mismo lapso, y como referencia puede considerarse la recaudación de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) con una suba interanual del 42% y de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad de Buenos Aires, con un 43% de incremento.





La recaudación de impuestos provinciales a cargo de la ATER, alcanzó en julio de este año 1.202,4 millones de pesos,en agosto ascendió a 1.189 millones, y en setiembre se recaudaron 1.244,8 millones. En julio la recaudación de ATER creció 43% y la de AFIP 32%, en agosto la suba interanual fue 45% para ATER y 34% para AFIP, y en setiembre 47% y 33% respectivamente. La recaudación acumulada en los primeros nueve meses de 2017 fue 41% mayor (10.232,3 millones) que la del mismo período del año pasado, ya que la Provincia recaudó 2.977 millones de pesos más que en el mismo período de 2016, y claramente por encima de la inflación, que el Indec calculó en 25% anual a septiembre, respecto de los últimos 12 meses. Esos 10.232,3 millones recaudados hasta setiembre por ATER son producto de una suba que se acentuó en el trimestre julio/agosto/setiembre respecto del tercer trimestre del año 2016, con un incremento 45%, reveló la repartición en un revelamiento. Las medidas En el último informe del organismo recaudador provincial se explica la mejoría de la performance en la ampliación de la base tributaria en materia de Ingresos Brutos y del Impuesto Inmobiliario, además de una mejora en el procesos de cobro, especialmente a un universo de unos 1.500 Grandes Contribuyentes. El escenario económico también puede ser contextualizado.





Por ejemplo, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) emitió un informe el 2 de octubre donde señaló: "Las ventas minoristas se mantuvieron prácticamente sin cambios en setiembre frente a igual mes del año pasado, al caer 0,1% en la medición a precios constantes. Con ese resultado en los primeros nueve meses del año acumulan una baja anual de 2,3%". Esa baja se consideró respecto de 2016, que fue un año que presentó una baja muy importante respecto de 2015, con lo cual el nivel de actividad sobre el cual se desarrolla principalmente la base imponible de la recaudación provincial sigue siendo en un contexto recesivo y de caída del consumo y los niveles de ventas. Además de la caída del poder adquisitivo del salario, varias de las medidas macroeconómicas del gobierno nacional impactaron negativamente en la economías regionales provinciales. Por caso, la quita de retenciones hizo que se encareciera el maíz afectando a la cadena avícola; la apertura de importaciones complica al sector porcino y vacuno; la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y la política de feriados afectaron al turismo interno.





También la quita de subsidios que derivó en la suba de tarifas de gas y energía eléctrica ha afectado a los emprendimientos termales, a lo que hay que sumar que algunos sectores productivos convive aún con los efectos derivados de la grave situación hídrica que afectó a la provincia en 2016, y que además implicó diferimientos de impuestos provinciales y mayores costos para paliar la emergencia y obras de reconstrucción. La locomotora Respecto de los tributos que integran la recaudación provincial, el de mayor peso relativo es Ingresos Brutos, que representa el 59% del total. Dicho impuesto aumentó 57% en setiembre de 2017, respecto del mismo mes del año anterior. Las referencias comparativas más útiles son el IVA Impositivo de AFIP que creció 33%, Ingresos brutos de ARBA que lo hizo en un 36% y de AGIP en un 41%, para el mismo periodo. Si bien lo habitual es que esta evolución se explique por el nivel de actividad y la variación de precios, ninguna de estas variables alcanza a justificar la suba del 57%, si no se considera la ampliación de bases tributarias y una mejora de los procesos de cobranza. Dentro de un paquete de medidas, el reciente informe de ATER destaca la mayor percepción de Impuesto Inmobiliario gracias a la detección de más metros cuadrados de mejoras no declaradas, para lo que se adoptaron medidas como la Declaración Jurada vía web para la declaración de mejoras cruce de bases catastrales de ATER con las de los municipios.





En Concordia ese trabajo permitió sumar ocho millones de pesos de emisión del Inmobiliario en solo 1226 partidas que se declaraban como baldíos ante la Provincia. Se estima que el mismo proceso arrojará 25 millones de pesos más en el caso de la ciudad de Paraná. En el mismo sentido se señaló el monitoreo de los 1.500 grandes contribuyentes y el mayor protagonismo en esa tarea de las oficinas territoriales de ATER. También la designación de unos 3.000 agentes de retención y percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que permitió una notable incorporación a la base imponible de sectores que operaban en la informalidad. Se destaca el caso de la percepción a través de las facturas de electricidad no residenciales superiores a 2500 pesos, que permitió detectar "miles de medidores comerciales de contribuyentes no inscriptos en toda la Provincia". Igualmente se menciona la depuración del sistema SIRCREB (Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias) que permitió casi duplicar la proporción de lo recaudado de Impuesto sobre los Ingresos Brutos a través de esa vía, de 13% a 25% entre marzo 2016 y marzo 2017.





La gestión judicial Si bien no es significativo en la recaudación, llama la atención que el citado informe, al referirse a la Cobranza por vía de Apremios, indica: "Desde 2016, y mediante instrucciones escritas, se ha dispuesto no otorgar planillas a procuradores que no tributan sus propios impuestos a la ATER, por razones obvias que mal puede pretender cobrar impuestos quien no paga los suyos (...)", es decir que hasta 2016 los procuradores podían cumplir esa función siendo deudores de impuestos.(Si bien excede el objetivo de esta nota, vale señalar que hay otras referencias crí- ticas respecto de gestiones anteriores en el organismo recaudador, por ejemplo en cuanto al cumplimiento de las observaciones del Tribunal de Cuentas). Otro dato llamativo se señala al informar sobre el mecanismo para tramitación y otorgamiento de exenciones impositivas para jubilados y pensionados. Como resultado de cruces de datos dispuestos en 2016 en el Departamento Inmobiliario se dieron de baja "numerosas exenciones" en casos en los que, por ejemplo, figuraban como jubilados exentos numerosas personas jurídicas.

La recaudación tributaria tuvo durante todo 2017 un crecimiento claramente por encima de la nacional, con un pico de 47% en la comparación interanual logrado en setiembre frente a un 33% de suba en los tributos que recauda la AFIP. Se trata de una buena noticia, dado que el gobierno sostiene que logró ampliar la base tributaria, reducir la evasión e instrumentar medidas que tiendan a lograr un sistema más equitativo. Sin embargo, la expansión de la recaudación -que hoy termina sirviendo para atenuar el efecto del ajuste nacional- está marcando que queda menos margen de crecimiento hacia adelante, que ese colchón de crecimiento se agotó, ante la perspectiva cierta de nuevas medidas que reduzcan el flujo de recursos desde la Nación. Pese al escenario económico recesivo, a que no se aplicó durante 2017 ningún aumento de alícuotas y que se sostuvieron exenciones totales al sector industrial y parciales al agropecuario en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, la ATER se mantuvo todo el año entre los primeros lugares a nivel nacional en términos de comportamiento y evolución de la recaudación provincial.