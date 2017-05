Violento asalto a un joven en la zona de El Morro

La zona norte de Paraná , en inmediaciones del balneario Thompson y los barrios aledaños, es cada vez más peligrosa. Los vecinos se preguntan qué hace la comisaría octava y, principalmente, la Dirección Toxicología de la Policía, porque "con el tema de la droga se ha puesto todo muy complicado", según confió un vecino a UNO.









El domingo en horas de la mañana, un muchacho fue a comprar algo a un kiosco ubicado en calle Du Gratty y fue abordado por dos delincuentes encapuchados y armados con una pistola que sería calibre 9 milímetros. Le sacaron la billetera con 1.000 pesos, y la víctima logró que se fueran antes de que se apoderaran del celular y la campera.









El joven ingresó al kiosco y le pidió al dueño del comercio que, si llegaba a tener algún dato de los ladrones o de la billetera, que se comunicara con él, ya que tenía el documento y la tarjeta verde de la moto. En horas de la tarde, la víctima del asalto recibió el llamado telefónico del kiosquero, que le manifestó que tenía la billetera con la documentación que requería (lógicamente sin la plata), y le pedía a cambio 200 pesos. Es decir, "la gestión" tenía un precio. Así que el muchacho fue con su madre al negocio y recuperó sus elementos.









"Gracias a Dios no le pegaron el tiro en la cabeza. Esto ya es tierra de nadie -dijo a UNO un vecino-. La otra vuelta fuimos a una panadería a las 2 de la tarde y también me quisieron asaltar. No podés andar a ninguna hora, porque no ves a nadie en la calle y de repente los tenés atrás".