Violento asalto en Federación: golpean y amenazan a ex funcionario

Este lunes al mediodía tres delincuentes perpetraron un violento asalto en un vivienda de Federación. El dueño de casa fue golpeado y atado con precinto, tras lo cual se llevaron equipos electrónicos y una importante suma de dinero, que hay quienes estiman en 300.000 pesos.









Tres personas llegaron a la vivienda donde estaba la empleada, Pamela Yanet Galeano, de 30 años, cuidando al niño de 5 años. Preguntaron por el dueño de casa, diciendo que eran de la Policía Federal e iban hacer un allanamiento.





La empleada no los dejó entrar y alcanzó a enviar un mensaje de voz a Langfranco, un dirigente del justicialismo departamental, que encabezó la Coordinación de Arquitectura Departamental. Sin embargo, los ladrones rompieron un vidrio de una puerta del fondo e ingresaron y comenzaron a revisar la casa.





Enseguida llegó Langfranco y lo redujeron. Lo ataron con precinto y lo golpearon en la boca y la frente mientras le apuntaban con una pistola en la cabeza.





Langfranco dijo que entregó una suma importante de dinero cuya cantidad exacta no recuerda bien. No abrieron su caja fuerte, tampoco le sacaron su billetera con dinero, ni le llevaron reloj de valor ni joyas. Se llevaron además una play station, un tablet y el DVR de las cámaras que no funcionaba.





Se fueron en una Toyota doble cabina. La víctima recordó también que le repitieron que sabían quién era.





Eran personas de físico trabajado. Uno solo exhibía un arma con silenciador. Uno era mayor de 50 años con traje.

Según informó la Policía, la víctima fue Martín Miguel Langfranco, de 40 años de edad. El robo fue en su domicilio de la zona norte de la ciudad, en el complejo La Colina.