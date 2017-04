Vecinos de San Salvador están cansados de los robos

Vecinos de barrio 36 Viviendas de San Salvador enviaron mensajes a UNO para dar cuenta de la situación que viven a raíz de numerosos hechos delictivos que se suceden en el barrio y alrededores.

"Estoy en un barrio en el que en tres días se cometieron cinco robos. Acá nadie hace nada, ni siquiera nos toman las denuncias. No se puede mas, no podemos dejar ropa o zapatillas afuera porque que te las roban, los negocios no dan abasto; a veces roban, a veces rompen cosas. Por acá no pasan patrulleros, y cuando llegan hasta acá es porque el hecho delictivo ya sucedió", reclamó una persona, que pidió reserva en cuanto a su nombre por miedo a represalias.





Por el planteo de los vecinos, UNO se contactó con el comisario mayor Miguel Pérez, titular de la jefatura departamental de San Salvador. "El lunes pasado sucedió algo muy atípico, tres robos en un mismo día; a dos clubes deportivos y a una vivienda, en momentos en que los propietarios no se encontraban en la casa. Actuamos de oficio, cuando los móviles policiales fueron hasta calle Santa Catalina para recuperar los elementos robados fueron apedreados por chicos", detalló el funcionario.





Pérez explicó que quienes cometen los ilícitos son menores de edad, los tienen identificados e incluso aseguró que ya pusieron en conocimiento de la situación a sus progenitores. "Son los padres los que tienen que tomar medidas. Mientras tanto nosotros intensificamos los patrullajes durante la noche, que son los momentos en que estos chicos salen a robar. En caso de ser necesario se le da intervención al área de la Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF), pero tienen que darse las condiciones", indicó.





El comisario pidió a los vecinos que se acerquen hasta la dependencia policial para aportar datos. "En el caso del robo a los clubes actuamos de oficio, pero la denuncia la realizaron a la tarde. Hay que aceitar los mecanismos para poder entre todos hacer frente a la problemática", sostuvo.