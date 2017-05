Urgente: La justicia por mano propia sobrevuela en Santa Elena

Hoy a la mañana, ni bien finalizó la audiencia con la sentencia del tribunal, varias personas que habían llegado desde Santa Elena, llorando y enojados, dijeron a UNO que el camino que veían era "el de la venganza y de la justicia por mano propia". El malestar tiene el límite de no cometer otro delito.

Los juramentos de que "esto no va a quedar así" fueron exclamados tanto por hombres como mujeres en medio del desahogo por la sentencia absolutoria.





La postura de un grupo de personas era que debían irse del barrio (los tres acusados absueltos viven a 300 metros de la casa de Gisela López). En esa línea contaron que la decisión es que "socialmente ya están condenados por lo que serán expulsados de la casa, del barrio y si es posible de la ciudad".





"Por su salud que ni aparezcan por el barrio, porque no vamos a soportar verlos. Que sepan ellos y su familia que acá no van a vivir más. Y si fueron beneficiados por una Justicia corrupta que entiendan que los vecinos de Gisela vamos a hacer justicia por mano propia", gritó y lloró una señora mientras besaba la foto de la joven asesinada.





Dos hombres más dijeron lo mismo y aclararon: "Será esta noche, será a la madrugada, será mañana, será en algún momento, pero esa casa no va a quedar en pié y si ellos están dentro que se preparen para lo peor".





"Ojalá nos enfrenten ellos y sus burlones familiares, acá en Santa Elena va a correr sangre", anunciaron antes de subirse al colectivo que los había traído desde el departamento La Paz.

WhatsApp Image 2017-05-16 at 16.22.11.jpg Un solo grito. Justicia por el femicidio de GIsela. Foto: Nicolás Omar Ríos



La recomendación, no ir a la casa

UNO dialogó con el abogado defensor, Roberto Alsina, quién confirmó que las tres personas liberadas hoy al mediodía del penal de Paraná, no regresarán por unos días a sus casas en Santa Elena. "Me contaron que el clima está muy enrarecido y les recomendé que no se expongan a situaciones violentas que les puedan llegar a surgir por algunos vecinos", reseñó.





El letrado agregó: "Los familiares de los tres absueltos están muy molestos por estas agresiones verbales que recibieron y por la posibilidad de sufrir venganza".





Alsina explicó: "Los familiares entendieron que no vayan a sus casas, como pretendían, ya que no tienen ninguna cuenta pendiente con la justicia. Pero frente a algunas amenazas optarán por irse a otra ciudad".





"Quiero destacar el pronunciamiento del Tribunal, que tomó gran parte de mis alegatos para declarar que mis defendidos eran inocentes", resaltó Alsina.

448271.jpg Doloridos. Gabriel y su familia sufrieron un golpe por la falta de justicia. Foto: Nicolás Omar Ríos



Refuerzo de seguridad

UNO consultó a las autoridades policiales de la provincia quienes señalaron que se instruyó al jefe departamental de La Paz, José Ramírez para que tome las medidas necesarias que brinden la tranquilidad y la seguridad a los vecinos del bario donde vivía Gisela López.

Se marcó que por estas horas habrá presencia policial para evitar cualquier situación de violencia y de inseguridad, por lo que se bregó para que la población pueda expresar su malestar pero sin llegar a la justicia por mano propia.