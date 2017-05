Una chica de San Benito: "Me da miedo salir de mi casa"

"Me cansaste!!! Pasan los meses y cada vez te ponés mas denso... Se me terminó la paciencia! Me harté de que te hagas el víctima y no asumas la realidad... Pasa el tiempo y seguís molestando, no te importa tener una denuncia y una orden de restricción, seguís y seguís y seguís...Después de todo lo que hice por vos así agradeciste. Sos una MIERDA no hay mas palabras que esas para describirte. Harta de que le hablés a mis conocidos diciendo que yo inventé una denuncia para terminar la relación, sabiendo que te eché porque me cansé que seas un zángano, no trabajes y me vivas!! Me cansé que me sigas hasta el trabajo, que mandés a escribirme con los pirinchos de tus amigos y a seguirme, que amenacés a mis amigos y ahora que agregués a mis amigas haciéndote el superado para decirles que? Que no fuiste vos el que casi me mató, que no fuiste vos el que me ahorcaste, me mordiste y me lastimaste", todo esto lo escribió una joven de 23 años en su cuenta Facebook porque básicamente tiene miedo.





Su exnovio, un muchacho de 23 años, la agredió en varias oportunidades y ahora decidió hacer públicas las fotos.





La joven respondió a UNO que realizó las denuncias en la comisaría de San Benito y en la Casa de la Mujer: "Subí las fotos porque me cansé, me molesta a mi y a mis amigos y amigas. Me sigue a mi trabajo, manda a los amigos a que amenacen a mis amigos, es de terror, obvio que tengo miedo! Es una persona enferma, nosé qué puede llegar a hacer. Me da miedo salir de mi casa", resaltó.









A mediados de abril, la periodista Paula Eder escribió, Avisame cuando llegues, una columna de opinión que explica con una dolorosa realidad, la tensión que viven, a cada paso, las mujeres argentinas que tienen la "osadía" de caminar solas por las calles.