Un suboficial fue condenado por ocultar un arma durante un allanamiento

Al suboficial Luis Sayes se le imputó que el 9 de abril de 2015 ocultó un arma de fuego que encontró en una zona donde se ejecutaron una serie de procedimientos por los intensos tiroteos entre dos familias del barrio 25 de Mayo de Paraná





Por esto fue juzgado y ayer condenado por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. La jueza Marina Barbagelata adelantó que la sentencia será condenatoria, pero luego anunciará la pena que deberá cumplir Sayes.





Según quedó establecido en el debate, Sayes, junto a otros uniformados, estuvo desde las 7 del 8 de abril en la intersección de las calles Espinillo y Las Tunas en resguardo de las viviendas que se iban a allanar. Los operativos culminaron al otro día sin resultados positivos. Sin embargo, al descender del móvil 804 de la comisaría cuarta en el Destacamento del barrio 1º de Julio, Sayes habría sacado de la guantera un arma de fuego calibre 38 que no pertenecía a la Policía. Los fiscales Ignacio Aramberry y Juan Ramírez Montrull habían pedido una condena, y los defensores Fernando Callejo y Paula Montefiori la absolución.





La magistrada dijo al anunciar su decisión: "El análisis de la prueba reunida me ha permitido llegar a la certeza de que el señor Sayes, funcionario publico, en el ejercicio de la función de policía, halló un arma de fuego y ante tal hallazgo no actuó como se dispone en las normas que reglamentan su actuación. Ante el hallazgo del arma, Sayes debió actuar como disponen tales normas, que él conocía. Es decir, sabía que debía preservar el lugar y dar a conocer la novedad a un superior, y en su caso seguir las instrucciones que el superior le diga. El propio Sayes reconoció en su declaración que llevó el arma al destacamento, pero justamente retirar el arma del lugar donde la halló implica la violación del deber de preservar el lugar. Se acreditó que ante tal hallazgo no hizo lo que debía hacer".





"Impidió que el arma fuera secuestrada donde fue hallada, que se pudiera rastrillar la zona en busca de otros rastros, así como otras medidas, que no vienen al caso. Con el accionar infractor del deber, frustró toda posibilidad de una acción regular en orden a la específica labor prevencional o judicial ", agregó Barbagelata.





La jueza desestimó que tal accionar de Sayes se haya debido a que eran los últimos en irse del lugar y que la radio del patrullero no tenía la frecuencia para contactarse con su superior, ya que podría haber dado aviso a la central y de allí establecer la comunicación deseada.





A su vez, hubo una actitud por parte de Sayes que derriba su versión: cuando encontró el arma y la guardó en la guantera del móvil, no le dijo nada a sus compañeros que estaban con él. "Esto hubiera puesto de manifiesto una actitud subjetiva distinta que la que se exterioriza al esconder las circunstancias a sus compañeros. 'Miren lo que encontré, hay un arma aquí'", explicó Barbagelata.