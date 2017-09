Un juez no quiere que se discuta su medida a favor de la fiscal

Cerca de cumplirse dos meses del balazo de un policía contra un adolescente por el cual perdió un ojo, todavía no hay imputados en la causa que se tramita en la Fiscalía de Feliciano. Fue en un procedimiento donde los uniformados debían reducir a un joven de 16 años en la casa de su abuela, pero ante su resistencia uno de ellos disparó un proyectil de goma que impactó en el rostro del chico.





Como uno de los efectivos policiales es pariente de la fiscal, la querella recusó a la representante de la acusación pública, pero el juez de Garantías no solo rechazó tal pedido, sino que negó la apelación a su medida. Es decir, el magistrado no quiere que la Cámara de Paraná discuta su decisión. La querella fue en queja ante esta instancia superior y espera una respuesta.





La tarde del 10 de julio, Ignacio se había escapado del hospital de Feliciano, a donde había sido trasladado desde una residencia del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf). Una semana antes lo habían internado por su grave adicción a las drogas. Tras la huida, el Copnaf pidió a la Policía que lo encontrara. Un patrullero fue a la casa de la abuela del joven y allí lo halló. El chico se exaltó, pero su tía lo tranquilizó. A los 20 minutos regresaron los uniformados con el Grupo Especial, entraron a la vivienda para reducirlo y uno de ellos le disparó.





La versión policial indica que el adolescente estaba con un cuchillo de cocina, y que el balazo de posta de goma impactó en el marco de la puerta y luego en el ojo del menor.









Aquella tarde se dispuso el secuestro de distintos elementos, como las armas y otros efectos de los policías, que fueron enviados para ser peritados. Asimismo, se envió a Paraná la filmación del procedimiento para digitalizarla y que las partes pudieran acceder a la misma. En el video quedaría plasmado con mayor objetividad el transcurso de los hechos. Principalmente si el policía disparó directamente a la cabeza de Ignacio o no. Las pericias aún no están y al video no puede acceder aún la familia de la víctima y su representante.





Durante los días siguientes se produjeron varias declaraciones testimoniales en la sede de Fiscalía. Pero hasta el momento ninguna imputación.





Según informaron a UNO fuentes de los Tribunales de Paraná, el abogado querellante Damián Arévalo presentó un pedido de recusación de la fiscal Beatriz Garrahan, por ser tía del policía responsable del procedimiento en la vivienda, fundamentado en que se trata de uno de los requisitos del Código Procesal Penal de Entre Ríos para que un funcionario, sea juez o fiscal, se aparte de una causa.