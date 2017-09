Un auto y una moto chocaron en el centro de Paraná

Un Ford Focus gris y una Motomel 125 CC chocaron en la esquina de Perú y Libertad, de Paraná. El accidente de tránsito ocurrió este martes a las 10.45.









Según indicó a UNO el jefe de la Comisaría Primera, Martín Tello, el accidente de tránsito sucedió cuando un hombre mayor de edad, a bordo del Ford Focus, que venía por Libertad, chocó contra la moto que venía por Perú y era conducida por un hombre también mayor de edad que llevaba puesto el casco reglamentario.









Tello informó que ninguno de los implicados resultó lesionado y sólo se registraron daños materiales. "Ambos hombres no quisieron hacer las denuncias pertinentes porque el accidente no fue grave", explicó el funcionario y agregó que no llegó a intervenir ni personal policial ni de Tránsito de la Municipalidad, ya que el hecho se solucionó entre las partes.





El jefe de la Comisaría Primera indicó que el tránsito estuvo cortado por unos minutos y en el lugar del accidente de tránsito no hay semáforos.