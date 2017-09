Trascendió un audio de la banda del "Gordo Nico" en el que se menciona a un policía

En el juicio que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal hay 15 imputados, entre ellos tres efectivos de fuerzas de seguridad: dos penitenciarios y un policía provincial.





Además, en una conversación reproducida en la audiencia de ayer, el jefe de la organización menciona a un "Walter" de la Policía como quien le daba protección.





Audio Gordo Nico.mp3





Castrogiovanni dice: "Todo mal, mal, te dije, van a caer. Vino Walter". Mientras que el otro le pregunta: "¿Walter?".





Y Nicolás insiste: "Walter, Walter, el de Investigaciones. Me dijo 'Gordo si fuera por mí, me tomo unos mates con vos y me voy a la mierda con los vagos, pero en todas las piezas entra la fiscal, si me mando cualquiera me cortan la cabeza".