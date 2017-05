Testigos de Jehová expulsados de su comunidad e imputados por abuso sexual

"Los ancianos no se enojaron por lo que hice. Incluso vinieron a saludarme ancianos anteriores, para hablar conmigo. Amigas mías también me mandaron mensajes de apoyo. Me dijeron que está bien lo que estoy haciendo y que le dé para adelante. Desde cuentas de Facebook truchas me mandaron mensajes diciéndome que estaba mal lo que había hecho y cuestionándome", expresó la joven que denunció a dos integrantes de su comunidad religiosa por abuso sexual.





La denunciante es una joven de 21 años quien apuntó hacia dos miembros de su credo quien habían abusado sexualmente de ella durante su niñez. La chica utilizó la red social Facebook para hacer su catarsis. Su relato motivó otra denuncia de una joven de 18 años que se animó a contar su experiencia. Ambas denuncias fueron recogidas por la Fiscalía de La Paz.





Ambos siervos ministeriales fueron separados de la congregación, uno de ellos del Cuerpo de Ancianos que integraba. Ambos quedaron imputados por el fiscal Facundo Barbosa, adelantó Santa Elena digital.





Se trata de Vito Luciano Panza, quien actualmente vive en San Luis, sobre quien pesa una imputación de abuso sexual agravado, y de Matías Vargas, que está imputado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado. Ahora, ambos serán citados a declaración indagatoria y deberán designar abogados defensores.





La joven denunciante manifestó que, tras exponer su caso, se siente más tranquila. "Ahora quiero esperar a ver qué hace la Justicia, porque desde la religión ya actuaron. Lo único que yo quería era que no ocurrieran nuevos abusos. Desde que hablé no lo vimos más en la calle. Nadie lo vio y aparentemente se fue a trabajar a La Paz", añadió la mujer a La PazDigital.





"Muchas personas me contaron que fueron víctimas de abusos y yo también les ofrecí ayuda, así como me la ofrecieron a mí. Me voy a tomar el tiempo de visitar a esos chicos y chicas que me contaron casos para ayudarlos a que se animen a hablar", expresó.