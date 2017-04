Santa Elena marcha por Gisela López y pide penas ejemplares para los femicidas

Cientos de personas marchan este sábado para pedir justicia por Gisela López a un año de su femicidio.





La movilización, que pide Justicia por la joven de 19 años asesinada en Santa Elena, partió desde la Escuela de Jóvenes y Adultos (ESJA) Nº 5 Padre Fidel Alberto Avero, donde concurría Gisela, recorre el camino que la chica hacía habitualmente para volver a su hogar, y terminará en El Bajo, donde fue encontrado su cuerpo.





"Gisela López presente! Ahora y siempre!" y Justicia! son las palabras que, a viva voz, se repiten desde el altavoz de la marcha, acompañadas por sirenas. "Basta de soltar asesinos y violadores, por favor, por nuestras mujeres, por todas las víctimas", se expresa.





"Gisela nunca será olvidada porque es nuestra hija, nuestra hermana, nuestra amiga", ´se repite desde el altavoz por el que también se pide a las fuerzas de seguridad no minimizar ninguna denuncia.





"Hace un año que no está con nosotros y estamos a días del juicio. Si quieren que sigamos confiando en la Justicia, tienen que saber los la imparten que queremos penas ejemplares, que no salgan más". "No les debe templar el pulso a quienes tienen que impartir Justicia. Queremos que se pudran en la cárcel, ya que no tuvieron piedad con ella".





"Queremos seguridad para el pueblo, para nuestras mujeres, para nuestros hijos. Reclamamos, exigimos ese derecho". "Santa Elena tiene sangre en las venas. Cuántas Giselas van a haber si no nos ponemos las pilas. Reclamala, es tu deber, es tu derecho", se arengó.





"Queremos mano dura para asesinos y violadores. Ellos no merecen estar sueltos, gozando los mismo y derechos de nuestros hijos".





marcha5.jpg





El hermano de Gisela, Gabriel López, la última persona que vio con vida a la joven, habló brevemente en la marcha y cargó contra quienes hablaron mal de su familia y de la víctima.









Ampliaremos.









El juicio por el crimen de Gisela López comenzará el viernes 28 de abril en los Tribunales de Paraná.