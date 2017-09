Reggiardo ahora dice que quieren tenerlo callado

El abogado Carlos Guillermo Reggiardo hizo llegar una carta a la Redacción de UNO tras la publicación de la noticia de una denuncia presentada en su contra por los presuntos delitos de Falsificación de firma, Estafa y/o Estafa procesal.





La acusación fue realizada por parte del padre de una menor discapacitada, quien está preso en una causa por narcotráfico, y asegura que el letrado intentó cobrar para sí el dinero que la obra social Iosper destinaba para el tratamiento de la menor.





Si bien Reggiardo niega haberse apropiado de dinero ajeno, no niega la existencia de la denuncia, tal como lo publicó ayer este diario. En su escrito optó por señalar a otras personas sin más pruebas que su palabra: "Responsabilizo por la información a la ministra de Desarrollo Social licenciada Laura Stratta y el subsecretario de Políticas Alimentarias el bachiller Ricardo Lagares, quienes me encargaron la defensa de Ramón Oscar Zapata cuando cae por estupefacientes una semana antes de las elecciones PASO de 2015".





Zapata es quien denunció al abogado, acusándolo de haber presentado escritos con firmas falsificadas para cobrar el dinero del tratamiento.





Reggiardo señaló: "Me dedico a la profesión de abogado con honra y desmiento que haya incurrido en estafa o haya querido quedarme con algo que no me corresponde. Si dejé ese caso fue porque cuando el condenado por narcotráfico Zapata me pidió que asuma la defensa de un hombre de su banda Luis Peinado Rodríguez, la que no me fue abonada insumiéndome viajes a Paso de Los Libres en varias ocasiones".





El abogado confirmó el padecimiento de la menor: "La hija sufre de esclerosis tuberosa, y por mis oficios presentamos un amparo porque el Iosper no le reconocía la atención en el Sanatorio Adventista del Plata. Y como él estaba preso, seguí ocupándome en la cadena de pagos, dando la cara por él, sin que me pague un peso. De hecho, como se me rompió el auto yendo a defenderlo, me llevaba su chofer Luis Rodríguez, luego detenido por traficar marihuana en un auto del sobrino de Zapata", indicó.





En el mismo tren de ideas, Reggiardo agregó: "Soy un abogado (al) que la profesión no le da ganancias, por mi forma de ser atiendo a muchas personas gratis, o con promesas de pagos que nunca llegan. La ejerzo (a la profesión) con honra, si alguna vez cometí un error fue para ayudar a un cliente y no para enriquecerme". Respecto de la motivación de la denuncia, el victoriense indicó: "Sé que estoy pagando mi lucha contra la corrupción y mis denuncias, responsabilizo a los funcionarios nombrados...".





Igualmente el letrado aseguró que existe una vinculación con la derrota electoral del justicialismo en Victoria. "...esto tiene que ver con la derrota en Victoria, y (con) que conviene tenerme callado, pero voy a seguir denunciando. Sé cómo operan, todos en Victoria saben los vínculos de los punteros y el narcotráfico, ahora que tiene el propósito de combatirlo en la campaña que empiece por sacarse de encima los funcionarios que tienen vínculos con el narcotráfico, ya que yo intervine profesionalmente, pero ellos persiguen seguro otros intereses electorales, quemando la cabeza de nuestros jóvenes por un voto más", concluyó.