Por seguridad, Sebastián Wagner declarará este miércoles en Federal

El fiscal Ignacio Telenta estará hoy en la ciudad de Federal para tomarle declaración de imputado a Sebastián Wagner, quien será representado por un defensor oficial de Gualeguay.





El acto se realizará en la Unidad Penal Nº 8, donde se encuentra alojado en una celda especial el único detenido por el asesinato de Micaela García, hallada sin vida el sábado 8.





Fuentes consultadas por UNO indicaron que el fiscal eligió recorrer los 284 kilómetros que separan ambas ciudades entrerrianas por cuestiones de seguridad.





Si bien aún resta conocer el informe completo de la autopsia, el preliminar indicó –tal cual informó UNO en su edición de ayer– que la muerte se produjo por "asfixia por compresión mecánica". Además, la Fiscalía evalúa imputarle los delitos de Abuso sexual , Homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y femicidio . Por la acusación la única pena que le podrían aplicar al imputado es prisión perpetua, que en Argentina tiene un máximo de 35 años, siempre y cuando los informes de los equipos técnicos sean favorables.





UNO pudo conocer que el interno, que cumplió 30 años el 18 de febrero, está alojado solo en una celda especial. La habitación no tiene rejas ni ningún elemento que le permita provocarse daño. Wagner no habla con nadie y solo camina. En la unidad en la que se encuentra alojado hay otros 50 presos que no tienen contacto con él. Sin embargo, una vez que pase el tiempo de adaptación será incorporado a la población carcelaria junto a otros abusadores sexuales.













***

Investigación













Si bien Wagner recién hoy quedará oficialmente detenido con prisión preventiva, sus supuestos encubridores Fabián Pavón, quien lo habría ayudado a escapar de Gualeguay; y su padrastro, Fabián Ecossort, quien lo recibió y ocultó en Buenos Aires ya están cumpliendo 30 días de arresto preventivo.

Por otra parte, Fabio Jurajuría, director de Investigaciones, habló sobre una posible hipótesis en la investigación del femicidio de Micaela. El funcionario, que participó de los operativos de búsqueda desde el primer momento, reveló que a la joven estudiante no la asesinaron en el lugar donde fue hallado su cuerpo.





"Por lo que yo veo, creería que fue en el lugar donde fue hallada la vestimenta, para luego trasladarla", indicó en diálogo con Canal 9. Micaela fue encontrada en Campo Seis Robles, una zona rural al este de la ruta 12. En ese lugar, también se hallaron prendas de la joven. No obstante, el funcionario hizo referencia al primer hallazgo de vestimentas, es decir, al pantalón corto animal print y al zapato. "Es un pensamiento particular mío, es una hipótesis. Se va a dilucidar con el transcurso del tiempo o del juicio, si se lleva a cabo", aclaró Jurajuría. Asimismo, destacó el trabajo realizado por la Policía, aunque lamentó: "Queríamos que Micaela apareciera con vida, pero no se pudo dar".





Por otro lado, habló sobre los datos que reveló la autopsia, que confirmó que Micaela fue asesinada el sábado 1° de abril, el mismo día en que desapareció. "No se pudo determinar si hubo violación", agregó.