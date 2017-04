Por el paro, la Municipalidad flexibiliza el horario de ingreso para el personal

En virtud del paro de la CGT previsto para el día jueves, la Municipalidad de Paraná, ante la no circulación del transporte público, dispuso un criterio de flexibilización en el horario de ingreso del personal, quienes podrán hacerlo una o dos horas más tarde de acuerdo a la distancia de sus domicilios.



Hay que destacar que no solo hay disparidad en cuanto a la adhesión de los gremios de la comuna, por cuanto algunos sindicatos no adhieren sino que en términos generales hay muy buena disposición de los trabajadores para no sumarse al paro y realizar tus tareas habituales en forma normal.