Por acosos, abusos y maltratos hay 100 docentes investigados

UNO dialogó con el presidente del organismo y otros vocales que suministraron datos y situaciones que a continuación detallamos, pero que determinan que hay cerca de 100 docentes entre hombres y mujeres que están sometidos a investigaciones administrativas por posibles cuadros de maltratos hacia sus alumnos, y 20 que corresponden a situaciones éticas o indecorosas y otras vinculadas con acosos sexuales o intentos de abusos.

El presidente del Consejo General de Educación, José Luis Panozzo explicó a UNO que la situación de la docente de la escuela de calle Malvinas se analizará en el Tribunal de Calificaciones y Disciplina que es el organismo compuesto por cinco vocales políticos y cinco gremiales.





"Ellos definirán que tipo de medida sancionatoria se debe o no aplicar, luego de que se visualizara un video con una situación muy compleja", explicó el funcionario para señalar: "Allí existe el derecho de defensa y tras la acumulación de elementos de pruebas cada uno de los integrantes del cuerpo emite su opinión. La sanción puede ser desde una sanción menor, pasando por el descuento de haberes, suspensión de días laborales y hasta la cesantía, si se está frente a una cuestión grave".





Un centenar

Una autoridad del Tribunal del CGE, que prefirió preservar su identidad contó a UNO que en el cuerpo se tienen en plena investigación cerca de 100 expedientes con denuncias formuladas por directivos de escuelas o de padres poniendo en conocimiento de situaciones que a priori son para examinar y que vienen con acusaciones muy severas.

Indicó que el amplio espectro de las acusaciones van desde el maltrato a los alumnos u otros docentes, hasta situaciones ligadas con temas de índole privado, como son los acosos a adolescentes y intentos de abusos sexuales.









Sexo oral

Una de las últimas denuncias que llegaron al CGE es la proveniente de la Dirección Departamental de Escuelas de La Paz. Allí se hace saber que la comunidad educativa de un establecimiento iba a realizar una sentada por la virilización de un video en las redes sociales donde se aprecia a una mujer practicándole sexo oral a un joven.





Los padres indicaron que la autora del acto sexual era una vicerrectora y que por tal cuestión debía ser apartada de su cargo o trasladada por el bien de la institución y para no afectar el dictado de clases a los alumnos.





Si bien no se alcanzaría a observar directamente dónde ocurrió la felation, los padres dejaron entrever que pudo haber sido dentro de la propia dirección.





Las autoridades escolares solicitaron al grupo cuestionador que efectuaran una denuncia formal, por escrito para de esa manera "institucionalizar" la investigación. "En este tipo de denuncias hay que ser muy prudente, sin afectar los temas de índole privado de las personas, ya que habría indicios que el encuentro amoroso filmado habría ocurrido en la casa del novio de la docente jerarquizada".





El tema aún no se resolvió, pero la vice rectora continua en su cargo, porque hasta el momento no se puso en riesgo la situación institucional de la escuela. "Solo hubo una viralización de una imagen íntima de la decente nada más", confió la integrante del Tribunal de Disciplina del CGE. "Además, es claro y evidente que la persona a la que se le practica el sexo oral, no es un alumno o alguien de la escuela".









Profesor "picaflor"

Otro expediente que llegó al máximo organismo del disciplina del Consejo de Educación es la situación de un docente de 25 años oriundo de Diamante. El hombre fue denunciado por una alumna de 18 años que cursa el secundario en un establecimiento educativo de la Ciudad Blanca.

En la presentación administrativa se hizo notar que el profesor en cuestión entabló una amistad con la joven. "La invitó a ir a bailar o salir a dar vueltas en su automóvil, y en un momento determinado, a la muchacha no le gustó algo y por ello es que hizo la denuncia por el intento de acoso", mencionó la funcionaria.





En el arranque del incidente, el profesor cuestionado fue citado por las autoridades máximas del CGE y allí en una charla a puertas cerradas, el docente diamantino admitió el acercamiento con la joven, pero aclarando "que era humano y sus sentimientos siempre fueron leales frente a la buena onda demostrada por su alumna", referenció la autoridad de Disciplina.





Frente a este descargo, se adelantó a UNO, "es casi seguro que habrá una sanción, ya que el comportamiento ético del docente no fue el adecuado".





"Docente toquetón"

Otro caso que será analizado, es el de un docente de Paraná, de 40 años, soltero. Se hizo saber que hay un estado deliberativo de un grupo de alumnos de cuarto y quinto año de una escuela secundaria ubicada en la zona de calle Blas Parera, que analiza realizar una presentación administrativa contra el profesor quién tiene la "costumbre" de abrazar y poner incómodos a los adolescentes. El inconveniente, es que notan que el hombre solo demuestra una excesiva y efusiva exteriorización de "amistad", solo a los alumnos varones de los cursos.





Los planteos fueron realizados a otros docentes, pero se espera que el planteo tome forma para que al menos se realice un severo llamado de atención.





"La gritona"