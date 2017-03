Persecución, tiros y detenidos con un cargamento de droga

Hasta ayer a las 14, en Feliciano no se hablaba de otra cosa que de la jornada más esperada del año: el fin de semana será la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano. Pero de repente todo cambió. Una seguidilla de disparos de armas de fuego aterró a todos los que estaban en cercanías al polideportivo y un barrio ubicados en la circunvalación de la ciudad. Era el inicio del procedimiento que culminó horas más tarde con las detenciones y el secuestro de droga, según publicó el sitio

Si bien la información oficial se restringió debido a que se trata de una investigación en curso, UNO pudo conocer que desde hacía varios días los investigadores estaban en Feliciano aguardando la llegada del cargamento narco que provenía del norte del país, con posible destino a Paraná. Ayer, en horas de la siesta, el camión llegó y lo esperaban dos patrulleros en la ruta, cruzados sobre el asfalto para impedir el paso. Pero la reacción del conductor no fue frenar y darse por vencido. El hombre aceleró, atropelló los móviles policiales. Los autos quedaron destrozados, pero los uniformados no sufrieron lesiones.

Dos autos de alta gama de la Policía, no identificables, comenzaron la persecución y en ese momento se produjo el intercambio de disparos. Había mucha gente que se alarmó y contaron una veintena de detonaciones de armas de fuego. Los policías persiguieron al camión y a un Renault Sandero que iba de apoyo al transporte narco. Los vehículos iban por la ruta provincial N° 28 a unos 150 kilómetros por hora, hasta que los que huían fueron alcanzados a unos 20 kilómetros de Feliciano, en cercanías al puente de hierro, donde hay un puesto caminero de Prevención y Seguridad Vial.

En total fueron tres los detenidos: uno que iba en el camión y dos que se trasladaban en el vehículo de apoyo. Los trasladaron a la estación de servicios YPF de Feliciano, donde quedaron incomunicados, y el camión quedó bajo custodia mientras se aguardaban las órdenes del juez sobre los pasos a seguir.

Aunque no se informó de manera oficial, el camión iba cargado de marihuana y el pesaje habría arrojado al menos 200 kilos.

La investigación de Toxicología y el Juzgado Federal de Paraná demandó varios meses, y el procedimiento de ayer fue la punta del ovillo de una organización que opera en distintas localidades de la provincia, y que por lo tanto involucra a muchas personas más que los tres detenidos.

Aunque no caen las expectativas por la Fiesta del Ternero Entrerriano, el escándalo por la detención del hermano de la intendenta hizo de Feliciano un hervidero de comentarios. No se sabe qué relación mantenía Silvia Moreno con su hermano Juan, quien no ocupa ningún cargo público. El detenido sería un policía retirado por incapacidad y actualmente tiene unos camiones y se dedica al transporte de carga.